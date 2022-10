William Valdés fuera de su programa: ¿Qué pasó? El presentador rompe el silencio Después de que se informara que el conductor ya no forma parte de Venga la alegría, ha sido él mismo quien ha aclarado todo en varios mensajes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que el pasado mes de agosto TV Azteca cambiara de directiva, son muchos los comentarios que se vienen escuchando sobre los posibles cambios, incluidos despidos, que la televisora mexicana empezaría a hacer. Esta semana salía a la luz la posible salida del programa Venga la alegría de uno de sus rostros más queridos y conocidos: William Valdés. "Fue corrido esta mañana", aseguraba en un mensaje en redes el comentarista de espectáculos Alex Kaffie. Una información que tomó más sentido cuando William compartió el siguiente escrito en Twitter: "Todo comienzo tiene su fin". Pero, ¿realmente fue despido? Esto fue lo que el cubano adelantó. William Valdés William Valdés | Credit: (Photo by Victor Chavez/Getty Images for Estrella Media) Ante todo, quiso aclarar que se encontraba estupendamente con dos frases que desprendían ese sentido del humor tan suyo. "Tamo bien eh (voz de bad)", escribió el excolaborador de Despierta América. "Están más preocupados que yo", añadió en otro post de esta plataforma. Para saber exactamente qué pasó de verdad y hacia dónde se dirige William, fue el propio showman quien invitó a todos a ver este viernes Venga la alegría, su casa en los últimos años. "Acompáñeme mañana a cerrar un ciclo muy importante para mí", dijo refiriéndose a su próxima participación en el programa. Allí, en plató, dará las explicaciones necesarias y aclarará todo lo que se ha dicho sobre su supuesta e inminente salida del show. De momento, él se muestra tranquilo y lleno de planes. "Lo que no te mata te hace más fuerte", lee su último video en Instagram, haciendo referencia a la canción de Kelly Clarkson y, quizás, a esta nueva etapa que comienza.

