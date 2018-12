El Día de Acción de Gracias 'más triste' de William Valdés

Las celebridades tiraron la casa por la ventana, como se suele decir, para celebrar este jueves el Día de Acción de Gracias junto a sus seres queridos. Pero no todos los famosos pudieron reunirse con sus familiares en esta fecha tan especial. Este, desafortunadamente, fue el caso, por ejemplo, de William Valdés, quien presenta actualmente el matutino de Estrella TV en Los Ángeles. Por motivos de trabajo, el joven conductor y actor cubano no pudo viajar a Miami, donde reside su familia, por lo que le tocó pasar Thanksgiving Day solo en su apartamento de Los Ángeles.

Siempre activo en las redes sociales, Valdés, quien formó parte durante años del panel de presentadores de Despierta América (Univision), compartió una bella reflexión en Instagram:

“Aunque este thanksgiving me la paso lejos de mi familia una vez más y me lo pasaré en casa solo, no dejo de estar agradecido por las bendiciones que tengo no sólo hoy sino diariamente. Quieran a su gente y den gracias por el simple hecho de poder estar sentados con ellos hoy”, expresó William junto a una foto en la que se muestra con semblante triste.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Acto seguido, el presentador de 24 años explicó que no tiene amigos en Los Ángeles con los que celebrar el Día de Acción de Gracias, pero que aún así nadie lo invitó a ninguna comida familiar.

“Nadie me ha invitado, aparte en LA no tengo amigos”, dejó claro Valdés.

Instagram William Valdés

Desde la distancia, su madre Julia López, no dudó en enviarle un tierno mensaje a su hijo para que no se sintiera tan solo en una fecha tan especial como Thanksgiving Day.

“No estás físicamente pero sí en nuestros pensamientos y corazones. Doy gracias por tenerte y muy orgullosa de ti. Bendiciones hijo siempre piensa que te amamos”, expresó la progenitora de William.