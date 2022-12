William Valdés se desnuda ¡por una buena causa! El cubano posa ligero de ropa para campaña de Peta Latino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir william valdes desnudo peta latino pieles Credit: Peta Latino El actor William Valdés posó ligero de ropa para exhortar a las personas a mantenerse alejadas de las pieles este invierno y durante todo el año. En el video para PETA Latino, el presentador cubano menciona: "Si tú en casa quieres usar algo de piel está la opción vegana, búscala, porque está ahí. Deja de estar apoyando a estas empresas y marcas que están matando animales para tú poder ponerte una cartera o un pantalón o una camisa". Según cifras que publicó la organización, un ochenta y cinco por ciento de las pieles de la industria del pelaje provienen de animales que estuvieron cautivos en granjas peleteras, donde estaban confinados en estrechas jaulas de alambre, se les negaba la oportunidad de hacer cualquier cosa natural o importante para ellos y se mataban por electrocución, fractura de cuello o ahogamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "William Valdés se opuso a la violenta industria peletera y el público merece ver su mensaje", dijo Alicia Aguayo, directora de PETA Latino, a través de un comunicado. "En este momento, hay animales que están siendo enjaulados, apaleados y desollados por sus pieles, y PETA Latino alienta a todos a sumarse a William evitando las pieles a toda costa". De esta manera, William se une a una larga lista de celebridades, incluidas Kate del Castillo, Ana Bárbara, Paulina Rubio, Jesse y Joy, entre otras, que han hecho equipo con PETA Latino para promover la compasión hacia los animales. ana barbara PETA Latino heroina perros Credit: Peta Latino Aislinn Derbez Credit: PETA Latino Kate del Castillo Kate del Castillo | Credit: Peta Latino cnco-peta-latino.png Credit: Peta Latino PETA Latino, cuyo lema dice, en parte, que "los animales no son nuestros para vestirnos con ellos", se opone al especismo, una visión supremacista del mundo.

