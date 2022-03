William Valdés comparte el complicado momento que atraviesa: "Es algo serio" El presentador pidió disculpas por un "berrinche" con una compañera en pleno directo y aprovechó para dar a conocer que está viviendo algo muy personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las caras que más joven arrancó en este mundo de la televisión. Su carisma frente a las cámaras es innegable, al igual que su espíritu luchador, el mismo que no ha ocultado sus momentos más duros a nivel personal a una edad muy temprana. Tras una etapa de recomposición y crecimiento, William Valdés retomó lo que mejor sabe hacer, entretener al público. Y es desde el plató de Venga la alegría que sigue haciendo las delicias de ese público que le adora. Pero esta semana el conductor de origen cubano vivía un momento complejo con una de sus compañeras durante su participación en el segmento 'Los reyes del play back' en el que el showman interpretó el tema "Atrévete te te". Una de las juezas dio una opinión un tanto fuera de lo que fue su actuación en sí y ahí es que comenzó el tira y afloja. A William no le hizo ninguna gracia el comentario al considerarlo injusto y así se lo dejó saber. William Valdés William Valdés | Credit: IG/William Valdés "Sé coherente con lo que estás diciendo", le expresó molesto a la jurado en cuestión... "Lo que te estoy pidiendo es que no me compares", le pidió William, entre otras cosas. Un momento bastante incómodo del que posteriormente pidió disculpas, aceptando que atraviesa una etapa muy sensible y personal. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Estoy pasando por un momento muy personal en mi vida mi reacción de hoy fue justo por lo que estoy pasando. Es algo serio que aunque no hay excusa para reaccionar de esa manera a Samia le pido una disculpa. También una disculpa a todos los que ven Venga la alegría", escribió en su perfil de Twitter. Aunque algunas de sus situaciones más duras ya son parte del pasado, eso no le exime de pasar por momentos difíciles, como todo el mundo, y que le afecten en su día a día. "Este año decidí ser diferente y mi reacción de hoy es no más el efecto que esto está haciendo en mí. Soy un ser humano con un chingo de pedos mentales y problemas emocionales que estoy superando. Mi más sincera disculpa", concluyó el co-presentador de Venga la alegría. Un paso sincero que sus seguidores aplaudieron y agradecieron.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image William Valdés comparte el complicado momento que atraviesa: "Es algo serio"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.