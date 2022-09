William Valdés causa polémica tras pronunciarse sobre su sexualidad La reacciones ante un cometario sobre su sexualidad han desatado una controversia hacia William Valdés. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace algún tiempo, William Valdés ha sido cuestionado sobre sus preferencias sexuales, tema en el cual ha preferido mantenerse hermético. Así, por primera vez decidió abordar el asunto. El conductor dio a conocer un video, en su cuenta de Instagram, donde se ve al presentador con un sombrero y unos lentes oscuros. Se lee la frase "Dicen que son bi", de pronto se acerca a la pantalla, da un golpe a su mano y se completa la oración "en fiestero". Al final se puede apreciar el texto completo. "Dicen que soy bi en fiestero". Los cibernautas se pronunciaron de inmediato hacia dicho audiovisual del uno de los titulares del programa Venga la alegría. "Papi Chulo eso ya se sabía desde hace mucho tiempo que eres bi or gay Por mi parte no estoy sorprendido tú vive tu vida a lo máximo. Amor es amor", comentó un usuario. "Lo que se ve no se pregunta"; "¿Quién es esa? Yo Dinis que es de clóset"; "No eres bi, eres 100% gay y ¡no tiene nada de malo!"; "No caigas en eso.. no formes parte del complot, por favor"; "Había leído que eras gay y después supe que andabas con la [Anette] Cuburu. A final de cuentas tú decides lo que quieras ser"; "Sea feliz usted con lo que a usted le guste y se sienta bien y cómodo", y "Sal del closet, si te andabas comiendo al finadito", agregaron. William Valdés 'Halo: The Series' - Paramount Blue Carpet William Valdés | Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La polémica al respecto continuó. "Y si fueras Bi , ¿cuál es el pedo de aclarar mi Will? ¡No les des importancia!"; "Eres bi….en buenote, bi…en auténtico, bi….en rico, bi….en bomboncito, bi…..en rico cubanito, bi…..en ojazos bonitos, bi….en precioso"; "Si eres bi, gay, o lo que sea tu eres guapo para mí", y "Bi no eres....eres hermanaa", mencionaron otros internautas. William Valdés prefirió ignorar cualquier comentario en su contra y decidió mostrar algunos momentos de esparcimiento.

