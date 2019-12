El notable cambio físico de William Valdés: "Hace tres meses decidí cambiar mi alimentación y aquí está el resultado" El expresentador de Despierta América ha experimentado una importante transformación física en los últimos meses. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que hace casi tres años concluyera su ciclo en Despierta América (Univision), mucho ha cambiado la vida de William Valdés, tanto a nivel profesional como personal. El presentador, que actualmente tiene una destacada participación en el reality show de TV Azteca La academia, ha experimentado en los últimos meses una notable transformación física que no ha pasado desapercibida a través de las redes sociales, donde el también actor ha estado recibiendo comentarios y críticas al respecto debido a lo que delgado que se ve. Image zoom Así se veía hace un año Valdés. Si bien algunos han llegado a insinuar que se ve demacrado y hasta que podría estar enfermo, lo cierto es que William se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida a nivel físico. La explicación detrás de su notable cambio físico se encuentra en un nuevo estilo de vida que el presentador ha decidido iniciar y que ya le está dando sus primeros frutos. “Hace como tres meses yo decidí cambiar mi alimentación, decidí empezar a comer sano, hace un mes y medio empecé al gimnasio y bueno este es el cambio. Es igual de lo que pesaba antes pero estoy un poco más chupado, estoy más definido por el simple hecho de cambiar mi alimentación”, explicó Valdés en su página de Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mucha gente me ha escrito por las redes sociales muchos mensajes un poco negativos de que por qué estoy flaco, de que si estoy enfermo… No, señores. Nada de eso. Les cuento que yo cambié mi ritmo de vida, cambié mi alimentación y este es el resultado”, dejó claro. El presentador de 25 años lamentó que nunca llueva a gusto de todos ya que cuando estaba ‘cachetón' lo criticaban igualmente. “Cuando estoy cachetón es porque estoy muy cachetón, cuando estoy muy flaco es porque estoy muy flaco… O sea nunca van a estar contentos, entonces mi consejo es que la verdad concéntrense en su vida, concéntrense en lo suyo, dejen que las personas sean felices”, pidió. Advertisement

Close Share options

Close View image El notable cambio físico de William Valdés: "Hace tres meses decidí cambiar mi alimentación y aquí está el resultado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.