William Valdés aprendió una importante lección y ahora se ha consolidado profesionalmente

"Mi mayor fallo profesional fue esa inmadurez, no ser responsable con mi trabajo. Era una persona que creía que me lo merecía todo; entonces, llegó un punto donde en Univisión no me importaba porque me creía indispensable; algo que aprendí es que nadie en esta industria es indispensable. Entonces, empecé a faltar al trabajo. No llegué un día, fueron muchísimas cosas", continuó. "La inmadurez de un chavo que era súper joven y le tiran todo este monstruo arriba. El lugar que tenía en Univisión era privilegiado porque hacía todos los programas, era el conductor más joven que tenía la empresa, me querían muchísimo. Pero a la vez, la verdad no estaba enfocado en lo que tenía que estar enfocado; estaba enfocado en otras cosas".

"Nunca me he dado por vencido y he aceptado los errores; que mucha gente a veces no los acepta. Me he sentado, los he aceptado, he visto el panorama, he visto que estoy mal. Le he dado la razón a quien tengo que hacerlo", enfatizó. "Me han dicho que no muchísimas veces, me han cerrado miles de puertas. Y hasta hoy sigo con esa mentalidad de si me cierran una puerta no pasa nada".