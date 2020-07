El día que William Levy y Erick Elías se pelearon en televisión por Elizabeth Gutiérrez "No quiero que te acerques a ella porque sé que te gusta", le advirtió el galán cubano a Elías en 2003 durante el programa de telerrealidad en el que ambos participaron. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de guapos, exitosos y muy queridos por el público, William Levy y Erick Elías tienen algo más en común: ambos se dieron a conocer hace 17 años en el programa de telerrealidad Protagonistas de novela, que transmitió la cadena Telemundo en 2003. En este reality show, en el que 12 concursantes competían entre sí para lograr cumplir su sueño de ser actores y poder participar en una telenovela de Telemundo, Levy y Elías coincidieron con la actriz estadounidense Elizabeth Gutiérrez. De hecho, fue en este programa donde surgió la historia de amor entre el galán cubano y la madre de sus hijos. Image zoom William Levy, Elizabeth Gutiérrez y Erick Elías Mezcalent (x3) La cercana relación entre Elizabeth y Elías durante el reality show se convirtió en un constante tema de disputa entre William y Erick ya que el protagonista de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel no veía con buenos ojos que el actor mexicano se acercara a su novia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Te lo digo de hombre a hombre, no quiero que te acerques a ella porque sé que te gusta y no por ella, por respeto a mí", llegó a decirle Levy en una de las discusiones que tuvieron. Muchos años después de lo sucedido, Elías reconoció en una entrevista para el programa El gordo y la flaca (Univision) que sí existió una rivalidad entre ambos durante el show. "Sí había como una rivalidad, una fricción ahí pero siempre fue muy general. Estábamos encerrados en un estudio entonces sí había fricciones", admitió. El protagonista de la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY aceptó además que Elizabeth sí se le hacía una ‘mujer atractiva’. “En ese momento sí se me hacía una mujer atractiva pero yo no buscaba nada más”, aseguró.

