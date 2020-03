William Levy y Elizabeth Gutiérrez unidos por el gesto solidario de su hijo Christopher La pareja ha mostrado su amor y su orgullo por su primogénito que ha conmocionado las redes con un gesto solidario hacia Ethan, un joven enfermo de cáncer. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Su relación siempre es cuestionada, están, no están, están juntos, separados. En esta ocasión la noticia es su hijo, Christopher, el amor y gran orgullo de Elizabeth Guitérrez y William Levy que ha demostrado ser un jovencito sensible, educado y con un gran corazón. El adolescente compartía en sus redes una imagen que nos ha llegado al corazón y ha conmocionado las redes. Christopher mostraba una foto de él junto a Ethan, el chico enfermo de cáncer huesos al que visitaba y transmitía toda la energía positiva en estos momentos. Una publicación de la que sus papis se hicieron eco de inmediato en sus perfiles de Instagram. “Te quiero hermano. Pido a todos mis seguidores que sigan ayudando a Ethan a seguir batallando en esta lucha”, escribía con una madurez y un positivismo que nos ha llegado al alma. “Lo vas a conseguir”, concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christopher es todo un hombrecito que acaba de cumplir 14 años. En este día sus papis han querido dedicarle unas palabras de amor en mayúsculas a través de las redes sociales que demuestran la gran unión familiar. Ambos mostraban una imagen y un mensaje lleno de buenos deseos, de sentimiento y de agradecimiento. A pesar de su corta edad es un chico responsable, deportista y con una sensibilidad muy especial, además de un muy buen mozo. ¡De tal palo, tal astilla! Advertisement

William Levy y Elizabeth Gutiérrez unidos por el gesto solidario de su hijo Christopher

