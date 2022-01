William Levy y Elizabeth Gutiérrez: Sus mejores momentos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería William Levy Elizabeth Gutierrez Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images) William Levy sorprendió a muchos cuando ayer compartió un mensaje en sus redes sociales, revelando que terminaba su relación con la actriz Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió en una historia que posteó en su cuenta de Instagram y luego borró. El protagonista de la última versión de la telenovela Café con aroma de mujer también compartió el mensaje en sus Instagram Stories: "estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida". ¿Habrá reconciliación? A continuación, recordamos algunos de los mejores momentos de William y Elizabeth a lo largo de los años. Empezar galería Todos a bordo William Levy Elizabeth Gutierrez Credit: (Matt Stroshane/Disney Cruise Line via Getty Images) La pareja ha vivido momentos muy felices juntos. Con sus hijos en un crucero de Disney en el 2016, disfrutando en familia con Minnie Mouse. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Días de sol William Levy Elizabeth Gutierrez Credit: (Matt Stroshane/Disney Cruise Line via Getty Images) Divirtiéndose en el Caribe con sus hijos en una de las paradas del crucero de Disney. 2 de 12 Ver Todo Glamour y belleza sobran William Levy Elizabeth Gutierrez Credit: (David Livingston/Getty Images) La actriz de raíces mexicanas acompañó a Levy en la presentación de su película Resident Evil: The Final Chapter. La atractiva pareja acapara miradas en las alfombras rojas. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Celebrando logros Elizabeth Gutierrez William Levy Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) William Levy mostró su apoyo a la actriz y empresaria cuando Elizabeth Gutiérrez lanzó su línea de productos para el cuidado de la piel Ely. 4 de 12 Ver Todo Iluminados "Enviándoles amor y luz", escribió Elizabeth Gutierrez junto a esta foto con Levy y sus hijos el 1 de enero del 2022. 5 de 12 Ver Todo Pura risa Si bien se han separado en ocasiones anteriores, los actores siempre han dejado claro que la prioridad de ambos es el bienestar de sus hijos. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Burbuja de amor "Los cuatro fantásticos, mis amores", escribió Gutiérrez junto a esta tierna foto. 7 de 12 Ver Todo Una vida juntos Tras casi dos décadas de vida en común y dos hijos juntos, Gutiérrez dijo al programa El Break de las 7 de Univision, que no necesitaba llegar al altar con Levy. "Ya me siento casada, la verdad. Creo que el compromiso más grande es una familia más que un matrimonio. Antes sí quería, pero ya ni lo pienso. Tengo una familia y creo que eso es más importante. No hace falta casarte para tener ese compromiso", afirmó. 8 de 12 Ver Todo El flechazo Los actores se conocieron en el 2002 cuando coincidieron en el reality show Protagonistas de novela y han vivido una historia de amor de telenovela en la vida real. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fotos y recuerdos "Con mi equipo" escribió un orgulloso William Levy junto a esta foto con Gutiérrez y sus hijos en Atlanta en el 2018. 10 de 12 Ver Todo Aventuras "Esto es lo que yo le llamo ser feliz. Esto sí es amor del bueno y verdadero", escribió William Levy junto a esta divertida foto con Christopher y Kailey en el desierto de Sudáfrica, cuando grabó allí la película Resident Evil y Gutierrez lo visitó con sus hijos. 11 de 12 Ver Todo En las alturas Hasta ahora, Gutiérrez no ha reaccionado al mensaje de William Levy en sus redes sociales anunciando separación. "Siempre llegando más alto", escribió la actriz junto a esta foto. ¿Será una indirecta? 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

