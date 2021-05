William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaparecen juntos ¡y derrochan puro amor! La pareja se dejó ver de lo más feliz y enamorada acabando así con cualquier rumor de una supuesta ruptura. ¡Love is in the air! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque la canción diga que la distancia es el olvido, no es el caso de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. La feliz pareja se dejó ver de lo más acaramelada y feliz en su más reciente reaparición pública. Una vez más, y después de los mil y un rumores de ruptura, los actores dejaron claro que lo suyo va viento en popa a toda vela. En las imágenes, además de derrochar felicidad, posaban así de contentos junto al otro gran amor de su vida, su hijo Christopher, hecho un hombre. Los enamorados degustaban de la rica cocina del chef Hajime Kasuga en Miami junto a otros amigos con los que posaban así de sonrientes. El actor cubano sigue en Colombia rodando su nueva telenovela Café con aroma de mujer, de la que nuestra revista ya ha compartido sus primeras imágenes. Mientras, Ely continúa en Miami con su trabajo de madre y empresaria en su espléndido hogar. A pesar de las miles de millas que los separan, William siempre encuentra el huequito para escaparse y compartir con los suyos unos días. Quienes también le van a poder ver en breve, en este caso en la pantalla chica, son sus fans. la cadena Telemundo estrenará la novela el martes 25 de mayo a las 10 p.m., hora del Este. ¡Comienza la cuenta atrás para disfrutar de su esperado regreso al género!

