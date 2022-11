William Levy y Elizabeth Gutiérrez pillados juntos en Madrid y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería William Levy y Elizabeth Gutiérrez llegan juntos a la Estación de Atocha de Madrid Credit: Photo ©2022:Lagencia Press/Grosby Group Tras anunciar que se separaba de la madre de sus hijos en enero, William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron pillados juntos: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Infraganti William Levy y Elizabeth Gutiérrez llegan juntos a la Estación de Atocha de Madrid Credit: Photo ©2022:Lagencia Press/Grosby Group Tras anunciar que se separaba de la madre de sus hijos en enero, el actor cubano William Levy y Elizabeth Gutiérrez fueron pillados juntos en el complejo ferroviaro de Madrid, Puerta de Atocha. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio En Puerto Rico Marc Anthony, Cristian Marcus Muñiz, Ryan Adrian Muñiz, Nadia Ferreira Credit: Photo©2022: Alfredo Rolon/ Grosby Group Marc Anthony y su novia, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, fueron fotografiados llegando al Hotel San Juan, en Puerto Rico. El salsero llevó su gira 'Pa´lla voy tour' a la Isla del Encanto donde conquistó a sus fans con sus pegajosos temas. 2 de 6 Ver Todo Fans de su papá Los hijos de Marc Anthony, Cristian y Ryan, disfrutan de su concierto con sus novias y Nadia Ferreira Credit: Photo©2022: Alfredo Rolon/ Grosby Group Los hijos de Marc Anthony, Cristian y Ryan, y sus respectivas novias, asistieron al "after party" en la discoteca del hotel luego del concierto de Marc en el Coliseo de Puerto Rico. 3 de 6 Ver Todo Anuncio En primera fila Pete Davidson sonrie de oreja a oreja junto a Emily Ratajkowski durante un juego de la NBA Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El comediante Pete Davidson con una sonrisa de oreja a oreja junto a la modelo Emily Ratajkowski durante un juego de Grizzlies vs Knicks, en el Madison Square Garden. 4 de 6 Ver Todo Noche de teatro Jennifer Lopez y Ben Affleck pasan a McDonalds con Max, después de ir al teatro en Broadway Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group Jennifer López y Ben Affleck fotografiados saliendo del espectáculo de Broadway, The Music Man. 5 de 6 Ver Todo De concierto Rihanna y A$AP Rocky se llevan todas las miradas con sus looks llamativos durante un show en Barbados Credit: Rihanna y A$AP Rocky se llevan todas las miradas con sus looks llamativos durante un show en Barbados Rihanna y el padre de su hijo, A$AP Rocky, asistieron al show de reggae 'Imagine', durante sus vacaciones en Barbados. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

