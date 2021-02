Close

¡William Levy y Elizabeth Gutiérrez derrochan amor y romanticismo por el Día de los enamorados! Él desde Colombia y ella desde Miami compartieron sus sentimientos y emociones sin tapujos en esta jornada del amor y la amistad. ¡Para derretirse! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque son poco dados a mostrar esta parcela de su vida privada, William Levy y Elizabeth Gutiérrez se dejaron llevar por el romanticismo de San Valentín y compartieron un momento de lo más cómplice y amoroso en este día tan especial. El actor cubano, radicado en Colombia donde graba Café con aroma de mujer, eligió una foto de lo más sensual acompañada de una canción de Marc Anthony que lo dice todo. "Bien, tu amor me hace bien. Tu amor me desarma. ¡Ay! Tu amor me controla, me endulza, me encanta", expresa la letra de este tema tan sentimental, "Tu amor me hace bien". Por su parte, Ely optó por mostrar el regalo que había recibido. Un precioso ramo de rosas rojas que presumió orgullosa en sus historias de Instagram. El video también tenía banda sonora. Todo un clásico del venezolano Franco de Vita, "Te amo". Image zoom Elizabeth Gutiérrez | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la pareja no ha posado junta en las redes desde hace tiempo, en más de una ocasión y entrevista el actor ha dejado claro el profundo amor que se tienen como familia. El hecho de que no se les vea juntos aumenta el gusanillo de saber cómo están como pareja. Con estas imágenes, aunque no terminan de desvelar el enigma, dejan al descubierto su lado más romántico y amoroso. Con flores, canciones románticas y una foto de infarto del galanazo Levy han dejado claro que el amor reina en sus vidas. ¡Felicidades!

