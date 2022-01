William Levy anuncia que se separa de Elizabeth Gutiérrez Un mensaje de William Levy dando a conocer el fin de su relación sentimental con la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez estremeció a todos Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son de conocimiento público las separaciones que William Levy y Elizabeth Gutiérrez han tenido. Sin embargo, en todo momento se han mantenido herméticos al respecto y nunca han confirmado ni negado nada de manera oficial. Incluso, hace unos meses, se mostraban muy enamorados. Por ello, llamó la atención que esta tarde el actor dio a conocer un mensaje anunciando la separación definitiva de la pareja tras 19 años de estar juntos. "Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió en una historia que posteó en su cuenta de Instagram y que fue capturada por People en Español. Acompañó el texto, escrito en letras blancas con un fondo negro, con una imagen donde el protagonista de la última versión de la telenovela Café con aroma de mujer se le ve sonriente y abrazado de Gutiérrez. William Levy Elizabeth Gutierrez Credit: Mezcalent (x2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para sorpresa de quienes pudieron ver el mensaje, minutos después, el también modelo borró este post, pero subió otro donde se lee en inglés "estoy listo para un nuevo capítulo en mi vida". Por su parte, la actriz se han mantenido en silencio al respecto y su único comentario es el anuncio de la emisión Ojos de mujer, donde participa. Hasta el momento, no hay mayor información sobre este tema por parte de William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Quizá más adelante se haga un anuncio público sobre la ruptura definitiva y quizá se den detalles de lo que ocurrirá con Christopher y Kailey, los dos hijos que procrearon.

