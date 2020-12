Close

¡William Levy y Carmen Villalobos queman la noche colombiana con tremenda parranda! Bailes, brindis y muchas risas. Así fue la divertida salida nocturna de dos de los protagonistas estrella de la telenovela Café con aroma de mujer. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de ser dos grandes actores, otra cosa que tienen en común Carmen Villalobos y William Levy es el amor a la vida y las ganas de pasarlo bien. Los compañeros en la telenovela Café con aroma de mujer se lo pasaron en grande este fin de semana durante una de sus salidas nocturnas en ese país maravilloso, Colombia, que ha acogido al cubano con los brazos abiertos. Entre grabación y grabación, también es necesario un poquito de diversión, y así lo hicieron. Bailes, brindis y muchas risas fueron los ingredientes de esta reunión entre amigos y compañeros en la que tampoco faltó Sebastián Caicedo, esposo de Carmen. William llegó al país hace unas semanas y el equipo ya está inmerso en las grabaciones de la nueva versión de esta telenovela que tanto éxito tuvo en 1994 y que estuvo protagonizada por Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su llegada todo ha sido cariño y un cálido recibimiento que se transmite en estas imágenes. Aunque el actor está lejos de sus tres amores, su pareja, Elizabeth Gutiérrez, y sus hijos Christopher y Kailey, el cariño de sus compañeros está haciendo más llevadera la distancia. El actor de 40 años regresa a las telenovelas por la puerta grande y de la mano de RCN en Colombia y Telemundo con un papel que seguro volverá a hacer las delicias de sus seguidores.

