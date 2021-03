¡William Levy comparte su noche más loca en su viaje exprés a Nueva York! El actor ya está en la ciudad de los rascacielos pasando unos días y así lo dejó saber a su público. Risas, brindis ¡y mucha diversión! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de unos meses intensos de trabajo, William Levy ha viajado de Colombia hasta la Gran Manzana para pasar unos días. El actor compartió con alegría cómo fue su llegada a la ciudad de los rascacielos con unos videos llenos de risas y mucha rumba. Desde la noche neoyorkina brindó por todo lo alto con sus amistades y celebró estar en esta urbe que tanto le gusta. Primero, el protagonista de Café con aroma de mujer mostró su llegada a Nueva York desde el taxi y acompañado de la música de Frank Sinatra. Humo, tráfico y alboroto le esperaban en la ciudad que nunca duerme. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras su llegada, el cubano de 40 años, salió a cenar con amigos y disfrutó de lo lindo de esta velada en la que no dudó en posar junto a fans y seguidores que le identificaron a su llegada. Lo que el actor no confirmó es si es un viaje por placer o por algún asunto laboral. Y es que, además de su faceta actoral, William también es un hombre de negocios y empresario con muchos proyectos en la mira.

Share options

Close Login

View image ¡William Levy comparte su noche más loca en su viaje exprés a Nueva York!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.