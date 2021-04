¿Sabes en cuánto está valorada la fortuna del actor William Levy? El portal de Celebrity New Worth reveló la cantidad. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir William Levy es mucho William Levy, y más ahora, que acaban de revelar la fortuna que ha amasado el guapo histrión, gracias a su larga carrera en el entretenimiento: el actor y modelo cubano lleva trabajando sin descanso ni más ni menos que dos décadas. La primera vez que esta atractiva celebridad se asomó a nuestras pantallas, fue gracias a reality shows como La isla de la tentación, de la cadena Telemundo, y después llegaron las novelas como Olvidarte jamás, Mi vida eres tú, Acorralada y algunas películas… ¿Cómo olvidar su video con Jlo, en la canción de la diva del Bronx I'm into you…? Pues gracias a la plataforma Celebrity Net Worth ahora sabemos que el esposo de Elizabeth Gutiérrez tiene, a sus cuarenta años, una fortuna estimada en alrededor de 18 millones de dólares. William Levy Credit: IG William Levy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A finales de mayo, el día 25 para ser exactos, podremos ver al sexy William Levy en la nueva versión de Café con aroma de mujer, junto a Carmen Villalobos y Laura Londoño, en su estreno por Telemundo. La novela se emitirá a las 10 de la noche, hora del Este, en sustitución de Buscando a Frida. Así hablaba Londoño de este remake, cuya novela original disfrutó de un enorme éxito veinte años atrás, de la mano entonces de Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker: "Es una adaptación, es decir, otra versión. En 25 años todo ha cambiado mucho, sobre todo el papel de las mujeres en la sociedad", reveló desde sus redes.

