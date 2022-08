William Levy subasta besos en miles de dólares Aquí todos los detalles de cómo y cuándo William Levy ha vendido este preciado bien para sus fanáticas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo 14 de agosto de 2022, William Levy, quien se encuentra grabando en España la serie de Montecristo, acudió como invitado de la Gala Starlite, que se llevó a cabo el Marbella. Este importante evento reúne a celebridades nacionales e internacionales con el fin de recaudar fondos para diferentes causas; así, el actor de origen cubano fue uno de los protagonistas al aceptar reunir dinero de una manera muy particular. El protagonista de telenovelas como La tempestad, Triunfo del amor y Sortilegio, quien portó un traje negro y corbata de moño, no dudó en subastar tres besos; los cuales, fueron adquiridos de inmediato, según reportan diversos medios de comunicación, por tres damas que pagaron 6 mil, 10 y 12 mil dólares, respectivamente, haciendo un total de 28 mil dólares. Las afortunadas podrán recibir de los labios del también productor la curiosa compra. El famoso también dio un discurso sobre la importancia de formar parte de esta causa filantrópica. "Estoy muy agradecido con toda la gente en España que me ha dado la bienvenida. Nunca me esperé esto al empezar a grabar Montecristo, la verdad que ha sido una diferencia especial", expresó durante el evento. "Cuando ayudo lo hago de corazón y para brindar un poco de lo que Dios y el público me ha dado a mí". William Levy Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/Photo Bank/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William Levy, quien recibió la visita de su hija Kailey y su expareja sentimental, Elizabeth Gutiérrez, seguirá radicando en España mientras continúe la filmación de la mencionada serie que está basada en el libro de Alejandro Dumas y donde comparte créditos con Esmeralda Pimentel.

