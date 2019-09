¡William Levy demuestra la buena relación que tiene con su hija Kailey! El orgulloso papá no perdió la oportunidad de pasar un buen rato con ella mientras la confundía sobre un equipo de fútbol americano. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print William Levy compartió un video en el que puso a prueba a su hija Kailey sobre su equipo favorito de fútbol americano. Aunque la pequeña dice que es súper fan, el orgulloso papá no perdió la oportunidad de pasar un buen rato con ella mientras la confundía sobre el equipo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El equipo favorito de mi hija. Hoy acabo de descubrir que mi hija es una gran fan de los Huracanes de la Universidad de Miami, pero todavía tiene mucho que aprender sobre ellos como pueden ver en este video”, subtituló el video en el que aparece la pequeña comiendo un helado en cono y hablando mientras su papi la grababa. El video fue hecho totalmente en inglés, por lo que el intérprete cubano sintió la necesidad de recalcar que su hija sí habla español, pero debito al tema y la ocasión, prefirieron hacerlo en inglés. “Antes que vayan a criticar, SÍ, mi hija si habla español. Pero también habla inglés. Y este video es sobre un equipo de Football de Estados Unidos, principalmente de Miami, y mucha gente fuera del país no entendería de que hablamos, aunque fuera en español. Así que lo hice en inglés por que sé que solo lo van a entender la gente de aquí que son fanáticos al equipo de Miami”. Image zoom Instagram/ William Levy Entre artista y sus dos hijos hay una complicidad maravillosa que se percibe en sus miradas y sonrisas llenas de amor. ¡Qué lindo ver familias así! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¡William Levy demuestra la buena relación que tiene con su hija Kailey!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.