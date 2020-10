Hijo de William Levy sufrió un accidente y está a la espera de ser operado El adolescente de 14 años se encuentra en el hospital en compañía de sus padres a la espera de ser operado. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El hijo mayor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, Christopher, de 14 años, había acaparado hasta ahora titulares en los principales medios de comunicación por su gran parecido físico con el reconocido galán de telenovelas, pero esta vez el motivo ha sido muy diferente. El adolescente, que tiene más de medio millón de seguidores solo en Instagram, se convirtió en noticia este domingo tras sufrir un desafortunado accidente en Weston, Florida. Según dio a conocer el programa El gordo y la flaca (Univision) a través de sus redes sociales, el carro de golf en el que viajaba el joven habría volcado, ocasionándole varias heridas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a información difundida por el periodista Orlando Segura, el joven habría sido trasladado en helicóptero hasta el hospital, donde tendrá que someterse a una operación. Según pudo conocer People en Español, el adolescente se encuentra aún a la espera de ser operado. Hasta ahora ni Elizabeth ni William se han pronunciado a través de las redes sociales sobre lo sucedido, pero ambos están en el hospital junto a su primogénito.

