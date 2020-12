Close

¡La familia Levy crece! Elizabeth Gutiérrez compartió emocionada la noticia A través de su cuenta de Instagram, Elizabeth Gutiérrez hacía el emotivo anuncio junto a unas imágenes enternecedoras. ¡Felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de un año de todo menos lleno de alegrías, la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez recibe un huracán de felicidad y dicha. Con motivo de la Navidad, y especialmente la llegada de Santa Claus, la empresaria compartía una de las noticias más dulces sobre su familia. ¡Los Levy reciben a un nuevo miembro! A través de un video y un mensaje lleno de sentimiento, la feliz mamá contaba la buena nueva a sus seguidores. "El mejor regalo que puedo recibir es ver la sonrisa de mis hijos, haría lo que fuera por verlos felices, amo a mis niños", escribía Ely junto a esta entrañable grabación que muestra a sus retoño abriendo los regalos este 25 de diciembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre ellos llegaba uno lleno de vida, ¡el de este bello cachorrito! Kailey, quien no se imaginaba este regalito, rompió a llorar de emoción ante la sorpresa. Tanto su mami como su hermano Christopher, muy recuperado, corrieron a abrazarla de inmediato. Fue tal el entusiasmo de la princesa que hasta terminó dormida al lado de su nuevo amigo. Un día que no olvidará, ¡ni sus papis tampoco!

