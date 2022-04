William Levy sorprende a famosa presentadora con un mensaje "a la mujer más bella de España" El actor cubano compartió un mensaje de lo más amoroso hacia una de las presentadoras más exitosas y queridas de la pantalla chica en España. Este fue el bonito detalle que tuvo con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Recién aterrizado de España donde fue recibido con los brazos abiertos por sus fans y seguidores de su carrera, William Levy regresó a Miami cargadito de amor y con la promesa de regresar en unas semanas. Su última telenovela Café con aroma de mujer ha calado fuerte en muchos países, siendo España uno de los primeros de la lista. Feliz con esta acogida, el actor cubano coge fuerzas para volver y comenzar su nuevo proyecto televisivo, la serie Montecristo. Pero mientras eso llega, William disfruta de sus hijos, de su hogar y del merecido descanso. Eso sí, no se olvida de todo lo vivido al otro lado del charco. Ha sido tal el impacto de la serie en el país que incluso una de sus grandes presentadoras ha alabado su trabajo en sus redes sociales y reconocido el enganche más absoluto con la novela. Y, claro está, con Levy. Con una gracia especial y mucho sentido del humor, Mercedes Milá, respetada periodista de dicho país, le dedicó una publicación en sus redes. Algo que encantó al actor. Tal es así, que decidió darle una preciosa sorpresa a la comunicadora catalana devolviéndole el mensaje en forma de video. William Levy William Levy | Credit: (Photo by Manny Hernandez/Getty Images for Order of the Golden Dragon) Con motivo de su 71 cumpleaños, el actor no dudó en regalarle la mejor felicitación de todas a través de un video lleno de buenos deseos. Emocionada como una adolescente, una divertida Mercedes y, por qué no decirlo, también en shock, lo publicó encantada de la vida y con estas palabras: "No sé cómo seguir con mi día", bromeó. "Este mensaje va dedicado a la mujer más bella de España, con respeto a todas la mujeres de España, porque en España hay mujeres muy bonitas y muy simpáticas, la verdad", aclaró en este cariñoso video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de sus seguidores, muertos de envidia sana, no se hicieron esperar. Después de ver a la presentadora durante meses declararle su amor platónico en clave de humor y alabar el trabajo de William, ver este mensaje directamente de él los dejó igual de sorprendidos que a ella. Pero también muy felices. Mercedes es historia de la televisión española. Conocida por hacer programas, entrevistas y reportajes en los que se habla sin tapujos, tampoco ha tenido reparo en reconocer en el piso 7 de su edad que este hombre le fascina en todos los sentidos. "Estoy viviendo un enamoramiento ficticio parecido a aquellos embarazos que no existían de verdad, solo en la imaginación de algunas mujeres. Él consigue que casi todas las fotos y videos que se cuelgan en Instagram, me emocionen, me hagan sonreír. No lo había sentido nunca antes con esta fuerza y es una belleza de experiencia", reconoció en este precioso mensaje. Lo más bonito de todo es que, además de aceptar lo que le gusta Levy y su personaje en la serie, no se olvidó del trabajo en equipo y del conjunto de personas que hicieron posible Café con aroma de mujer. "Una serie de televisión tiene que provocar muchos sentimientos y yo me quito el sombrero ante los guionistas de CAFÉ CON AROMA DE MUJER. Qué feliz me siento al tener la certeza de compartir algo de lo que acabáis de leer con algunas/algunos de vosotras", concluyó. Una historia bonita que nació en las redes y que demuestra que esta plataforma también puede ser un lugar de unión, alegría y sueños cumplidos.

