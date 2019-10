Locura por William Levy: sorprende a una fan en pleno escenario de Festival People en Español El actor William Levy sorprendió con un romántico detalle para una fan en pleno escenario de Fetival People en Español, en Nueva York. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Guapísimo, carismático y muy cercano a sus fans, William Levy emocionó a los numerosos fans que acudieron para compartir, mandarle besos y apapachar entre gritos de “bombón” al actor cubano este domingo en el Festival People 2019 en Nueva York. Justo al final de su charla la editora de People en Español María Morales, el apuesto galán de 39 años sorprendió a una fan que un día antes se había apostado desde las 5 de la mañana para ser la primera en la fila a las puertas del Armory Track, el histórico recinto del barrio de Washington Heights donde se celebró este año Festival, pero que se llevó la tremenda decepción porque ese día el actor no se presentaba. “La primera que llegó a la fila para entrar fue Luz”, contó en Instagram el editor de People en Español, Armando Correa, al contar la odisea de Luz Subervi. “Desde las 5 am bajo el frío. Creo que se merece un beso de William Levy”. Tras presentar en el escenario de Festival el corto de su nueva película En brazos de un asesino, basada en el libro Killing Saraí, Levy anunció con mucho suspenso que tenía una sorpresa “muy especial”. Mchos en la audiencia se preguntaron si Levy presentaría a su adorada Elizabeth Gutiérrez, pero a quien hizo subir el galanazo al escenario fue a Luz para darle un beso y un fuerte abrazo, además de un ramo de flores y un póster firmando de su puño y letra. Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español Image zoom Jared Siskin/Getty Images for Festival People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ataviada con una camisa con la foto del actor y sin poder reprimir las lágrimas, Luz abrazó al cubano y le agradeció los regalos y la oportunidad de conocerlo, no sin antes darle crédito a sus amigas que van con ella a todos lados. “Dios te bendiga. Ellas te aman, ellas te aman como muchas personas creen que se pueden amar. Tú eres un ángel. Tú eres una persona linda de corazón y de alma”, dijo Luz, quien tras bastidores contó a People en Español que el conocer a Levy era una especie de premio de consolación que le mandaba Dios era haber perdido recientemente a su madre. La verdad es que el también empresario y productor despertó pasiones desde el minuto que puso un pie en el recinto de Festival, en el que se dejó querer por la multitud de fans que le pedían autógrafos, fotos y besos. Cincuenta afortunados admiradores pudieron subir a una tarima para recibir en persona un autógrafo del actor y hacerse una foto. “Bombón”, le gritó hacienda cola para el autógrafo Lasmy Leguén, que se derritió cuando Levy le devolvió el piropo con un beso al aire. Tras conseguir su precuada foto con el actor, la una dominicana de 39 años literalmente sudaba. “Me ha dado de todo. Voy a tener que sentarme”. “¡OMG, casi me desmayo”, confesó tras hacerse su foto Daniela Hernández, una superfan del cubano, que dijo que se levantó “muy temprano” en su casa en Brooklyn para poder estar con su ídolo. “Vine ayer, pero él no estaba. Y no iba a venir hoy, pero dije: “Yo no me pierdo esto’”. En su charla sobre su carrera y su nueva película, Levy aseguró que pese a llevar un tiempo alejado de los focos, no se ha olvidado de su público. Por lo visto en Festival, su público tampoco se ha olvidado de él. Advertisement EDIT POST

