Para William Levy, la serie Montecristo fue un reto actoral y personal sin paralelo. El galán cubano no solo interpreta al personaje central de la historia, si no que también participó como productor ejecutivo de la serie y y ayudó a adaptar la novela clásica de la literatura mundial El conde de Montecristo en que se basa.

"Tuve la fortuna de estar lo más que pude en toda la adaptación. Estaba en ese momento grabando [la telenovela] Café con aroma de mujer en Colombia", dice en exclusiva a People en Español el actor sobre los seis capítulos de Montecristo que grabó durante una estadía de seis meses en España —y que debuta hoy en la plataforma streaming VIX. En esta versión moderna, encarna al enigmático Alejandro Montecristo, el CEO de una empresa tecnológica que se muda a Madrid para vengarse de sus enemigos tras una serie de trágicos hechos ocurridos años antes en su natal Cuba.

"Fue una producción de mucho dinero, de mucho sacrificio, de mucho amor", asegura Levy, de 42 años. "Es el personaje más complejo que he hecho en mi carrera".

William Levy Digital Cover Credit: Felipe Cuevas TelevisaUnivision

Levy, sin dudas, está viviendo una nueva etapa en su vida en la cual está buscando sus propias oportunidades delante y detrás de las cámaras —arriesgando su propio capital para financiarlas si hiciera falta— y está más que dispuesto a pagar el precio en lo personal para ver cumplidos sus sueños. Eso sí, si el sacrificio vale la pena.

Para el histrión que cuenta con un público fiel que lo ha seguido desde sus inicios en telenovelas como Sortilegio, Cuidado con el ángel y en películas estadounidenses como Single Ladies y Resident Evil: The Final Chapter no es nada facil tener que alejarse de sus hijos Christopher y Kailey, de 17 y 13 años, respectivamente, fruto de su relación con la actriz y empresaria de origen mexicano Elizabeth Gutiérrez. "Si voy a hacer un proyecto, tiene que valer la pena dejar a mis hijos; si no, no lo hago", dice Levy, quien próximamente protagonizará al lado de Samadhi Zendejas una nueva serie de Telemundo, Hasta encontrarte. "Ya estoy en otra época de mi vida. He crecido, he madurado mucho y tengo mis prioridades bien claras".

William Levy Digital Cover Credit: Felipe Cuevas TelevisaUnivision

A continuación, el actor que ha revivido este gran clásico de la literatura para un público moderno revela cómo fue el proceso de alcanzar uno de sus más caros anhelos profesionales y lo que sigue en su vida.

La serie Montecristo está basada en la novela El conde de Montecristo. ¿Qué nos puedes adelantar de tu personaje?

[Para] la gente que conoce la historia de [El conde de] Montecristo no es mucho lo que se les puede adelantar. Lo que sí [puedo decir] es que armamos el esqueleto de Montecristo y lo arropamos de otra forma porque está basado en el tiempo moderno, entonces obviamente cambian muchas cosas en la historia. También cambiamos el final de la historia para que la gente no espere lo que ya sabe. [Y para] la gente que no conoce la historia de Montecristo, porque hay mucha gente que no la conoce, la verdad [puedo decirles] que es una historia basada en la venganza. Es un joven que, en este caso —en la adaptación que hicimos nosotros— es un joven que nace y crece en Cuba, en el comunismo. Una familia muy poderosa de España va a Cuba a [establecer] una compañía de hoteles y [mi personaje] se enamora de la hija de la familia. Tienen un romance y la familia al enterarse lo culpa de un asesinato que no cometió. Él en la cárcel logra conocer a alguien que luego le termina heredando una fortuna y con esa fortuna él escapa de la cárcel [para] llevar a cabo su venganza.

Alejandro Montecristo es un hombre que no se toca el corazón. En ciertas situaciones es seductor, calculador y busca venganza. ¿Participaste en la adaptación de la historia? ¿Qué te atrajo de él y qué no te gustó tanto?

Tuve la fortuna de estar lo más que pude en toda la adaptación. Estaba en ese momento grabando [la telenovela] Café con aroma de mujer en Colombia, entonces no tenía mucho tiempo tampoco. Pero sí fui parte de todo el proceso de la adaptación de Montecristo, [llenando] detalles de Cuba, de lo que pasamos en Cuba, de todas estas cosas de la historia, [de] cómo lo veía yo reflejado en este momento.

En lo personal soy muy crítico, autocrítico. Nunca estoy conforme con lo que he hecho pero [eso] me impulsa a hacer las cosas mejor. Me hubiera gustado hacer una historia más romántica o algo así pero es imposible porque Montecristo en la cárcel, cuando va preso, es ahí donde pierde ese corazón noble, tan sencillo. Se le endurece. Todo lo que pasó él va endureciendo su corazón poco a poco, a propósito, para llevar a cabo su venganza y hacer que toda la gente que le hizo daño paguen por lo que le hicieron. Esta es una de las cosas que hizo de este el personaje más complejo que he hecho en mi carrera. Es una línea de doble filo que teníamos que manejar el director y yo todo el tiempo. Eran cositas que son un poco difíciles, pero eso es lo que me encanta de esta carrera y el poder llevar a cabo personajes así de complejos.

William Levy - Montecristo William Levy - Montecristo | Credit: Cristina Jaramillo cortesía de ViX

Es un personaje lleno de matices...

Es un personaje demasiado rico a la hora de actuar. Por eso siempre lo quise hacer. Siempre lo quise hacer, desde que recuerdo siempre quise hacer este personaje. Leí una adaptación [cuando vivía] en Cuba y luego vi la película acá en Estados Unidos y luego ya leí la historia original [de Alexandre Dumas].

¿Lo catalogarías como un caro anhelo en tu carrera, este proyecto?

Sí [risas].

¡Sí, porque además es cara! En esta producción —filmada en Miami y España— ¡hay plata!

Son seis capítulos de una hora cada uno y nos metimos seis meses en hacerla en España. Fue una producción de mucho dinero, de mucho sacrificio, de mucho amor. Tuve la suerte de poder producirlo con un estudio como es Secuoya Studios, con un productor como David Martínez en España; [para él] mis respetos. Es una gran persona, un gran padre, tremendo productor, entonces con él la verdad la cosas fueron más fáciles para poder llevar a cabo mi trabajo como actor. [Fui] muy afortunado de poder grabarla en España. No hay locaciones en un solo estudio, todas las escenas fueron puras locaciones, incluso todas las escenas [en interiores] fueron locaciones, no eran [filmadas dentro de unos] estudios. [Solo] la parte que se basa en Cuba la hicimos en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife. Esa fue la última semana de filmación y recuerdo que cuando llegué el director Alberto Ruiz-Rojo me dice: '¡William, échate para acá, que tienes que ver este set!'. Y cuando vi el set, cómo quedó, me emocioné muchísimo porque me transportó a Cuba. Las lágrimas se me salieron en el set porque no pude evitarlo. Esas son las cosas que si a mí me logra emocionar algo que yo viví, espero que a la gente le emocione también. Es una serie que tiene mucho sentimiento; [hay] venganza, hay dolor, hay amor, hay acción y hay mucho misterio. Y creo que la gente va a agradecer que haya personas como nosotros, como VIX y muchos más, que estamos tratando de hacer buenas producciones para el mercado hispano.

William Levy - Montecristo William Levy - Montecristo | Credit: Cristina Jaramillo cortesía de ViX

A veces no se entiende el enorme sacrificio que significa para un artista el meterse a producir una serie de esta envergadura. Háblanos de ese precio personal que ha tenido para ti el poder realizar tu arte, lo que significó para ti profesional y personalmente.

Una de las cosas que me da producir es tener la oportunidad de elegir proyectos que te encantan. No solamente [quiero trabajar] como actor contratado. Me gusta producir y me encanta poder elegir un proyecto que quiero brindar al público porque luego quieres hacer un proyecto como Montecristo y nadie [te] lo brinda; entonces hay que crearlo. Teníamos un contrato con Pantaya, con Pantelion [Films], de producción, y entonces con ellos vino la idea de Secuoya Studios de hacer una serie. Y dijimos: 'OK hagamos además una serie que me gusta a mí'. Entonces ellos trajeron la idea de hacer Montecristo. Es difícil porque, por ejemplo, en esta producción estuve seis meses sin ver a mis hijos. Nada más vi a mi hija durante unos cuatro días en todo [ese] tiempo, y a mi hijo no lo pude ver en seis meses. Entonces sí es difícil, [pero] es lo que quiero hacer y lo disfruto al máximo. No pasa nada. Hay momentos que hay que sacrificar el tiempo de estar con mis hijos para darles la vida que tú no tuviste. Es así. O estás con ellos y no les das la vida que quieres darles, o les das la vida que quieres darles [y] sacrificas un tiempo con ellos. Es parte de esta vida.

William Levy - Montecristo William Levy - Montecristo | Credit: Cristina Jaramillo cortesía de ViX

Por años has compaginado el contenido en inglés y español, y ahora vemos que te estás involucrando cada vez más en la producción y el desarrollo de contenidos. ¿Te ves dejando la actuación?

Con mi socio [Jeff Goldberg] y mi mánager escribimos En brazos de un asesino. Y empezamos ahí a escribir ya. No te podría decir que le podría decir adiós a algo que amo tanto. Hace tres años le dije que no [a la actuación] porque quería estar con mis hijos y me dediqué a mis hijos por tres años y no hice nada, pero son momentos que uno decide. Podría decirte que no lo sé. Pero hay proyectos que he producido que no han visto todavía en los que yo no he actuado, por ejemplo. De hecho, ahí lanzamos a la hija de Jean-Claude Van Damme en uno de los proyectos que produjimos mi socio y yo, y ahí no estoy tampoco como actor. Pero me gusta estar frente a la pantalla. Me gusta porque sé que voy a hacer las cosas muy bien. Tengo mucha confianza en mí y sé lo que quiero brindarle al público. Y quiero brindarle algo que está bien hecho, me cueste lo que me cueste, no me importa, aunque gane menos o no gane nada. En [la película] En brazos de un asesino yo no hice ni un centavo, pero quería hacer algo bien [hecho] para el público. Quería hacer algo bien [hecho] para los estudios, para que confiaran en mí, en mi talento, en mi experiencia como productor.

Vemos un crecimiento personal y profesional enorme en ti. ¿Cómo te sientes en este momento de tu carrera?

Me siento muy bien, grabar estos seis meses en España fue difícil. La parte difícil fue no ver a mis bebés, pero ya están bastante grandes. Ya entienden la carrera de papá.

Los bebés ya están bastante grandes. ¡Al rato te van a decir 'No papá, no me molestes'!

¡Ya me dicen no me molestes! [risas] Por eso si voy a hacer un proyecto tiene que valer la pena dejar a mis hijos; si no, no lo hago. Ya estoy en otra época de mi vida. He crecido, he madurado mucho y tengo mis prioridades bien claras.

William Levy Digital Cover Credit: Felipe Cuevas TelevisaUnivision

Empezaste en telenovelas y tienes un público fiel que te ha seguido durante años. ¿Crees que te ayuda a vender tus series y cine, a la hora de plantear esas ideas? ¿Es algo que se toma en cuenta, que te ayuda?

[Me ayuda] el que los conocí muy bien; a través de los años estar muy cerca de ellos. [Me ayuda] el saber que estábamos juntos, no solo los tenía yo a ellos si no que nos teníamos los dos. Es una forma también de respetar al público [que] me está apoyando, es brindarles lo que se merecen que les brinden. Hay que darles opciones, cosas buenas, lindas, cosas que puedan disfrutar más. Porque luego se dice que los latinos no hacemos las cosas bien, que nuestros proyectos son una mier.., que no son como los del mercado americano. ¡No! Hoy en día sabemos lo que estamos haciendo. Yo siento más que todo que es una de las responsabilidades que la gente me dio a mí de esta carrera porque gracias al público estoy donde estoy, yo les debo mucho. Por eso la primera producción que hicimos fue en español, [fue] para mi público ¡de donde yo soy! Sí, hay que probar otros horizontes, probar cosas en el mercado americano, trabajar como yo tuve [que hacer] en mi tierra, Cuba, y salir de ahí para Estados Unidos y luego México me adoptó y me dio un amor increíble.

En Montecristo hay escenas de sexo un poquito picantes. ¿Usaste doble o eres tú?

¡No! ¿Cómo que usé doble? Soy yo. ¡El día que yo use doble pues no hago la escena!

Uno cambia, uno madura. Me he dado cuenta que con el paso del tiempo uno se hace mejor actor, con los años.

William Levy Digital Cover Credit: Felipe Cuevas TelevisaUnivision

¿Alguna vez le dirías tú sí a la cirugía plástica? Es un tema que ya no es tabú entre las celebridades de ambos sexos.