"Sabemos que estás en un lugar mejor": William Levy se pronuncia sobre triste pérdida personal Hace unas semanas el actor y su familia perdieron a alguien muy especial a quien recuerda con unas hermosas palabras en el que fuera el día de su cumpleaños. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Además de un actor, padre y marido entregado, William Levy es una persona solidaria y comprometida con los más necesitados. El actor y toda su familia estuvieron muy pendientes del caso de Ethan, el niño con cáncer de huesos que batalló hasta el final como un campeón. Hace unas semanas se marchó dejando a su familia desolada pero también dejándonos una lección de valentía y amor puro. Christopher Levy, hijo del actor cubano y Elizabeth Gutiérrez, también nos enseñó cómo ayudar y ser generoso y más humano con los demás. Hoy hubiera sido el cumpleaños de este joven tan lleno de vida que nunca dejó de sonreír. El intérprete, productor y director quiso hacerle un homenaje muy especial en fotos y con unas palabras llenas de emoción, sentimiento y, sobre todo, la fe de que está en un buen lugar. Image zoom William Levy Image zoom William Levy "Feliz cumpleaños Ethan, te extrañamos mucho chico", escribía el artista y feliz papá junto a una entrañable fotografía de ambos juntos riendo y pasando un buen momento. "Sabemos que estás en un buen lugar", añadió en estas bonitas imágenes. Y ese lugar, William tiene claro que no es un sitio cualquiera. "Estoy seguro que se llama cielo", conluyó con una última fotografía llena de luz y sus sonrisas. Image zoom WL IG/WL SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la tristeza de una pérdida tan joven y, por tanto, tan inesperada e injusta, tanto William como su familia y la del joven mantienen vivo su recuerdo siempre destacando su vida como un ejemplo para todos. Especialmente unido a él por su edad estaba el primogénito del actor que pidió la ayuda y el apoyo de todos sus seguidores en redes sociales hasta poco antes de su marcha. Hoy mandamos una felicitación muy especial a este ángel en el cielo donde seguro está celebrando su vida con esa sonrisa tan especial. ¡Felicidades, querido Ethan!

