¡William Levy y Samadhi Zendejas ya se conocían! Fue en este famoso reality de Telemundo Los protagonistas de Vuelve a mí vivieron un momento muy emotivo durante la emisión del show Así se baila, en el que el actor ejerció de jurado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William y Samadhi William y Samadhi | Credit: William Levy: (Photo by: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) Samadhi Zendejas: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Conforman una de las actuales parejas en la ficción gracias a la nueva serie de Telemundo, Vuelve a mí. En la presentación de contenidos de la cadena se dio a conocer el lanzamiento de esta serie que une por primera vez a William Levy y Samadhi Zendejas. Sin embargo, la hemeroteca de imágenes demuestra que ya se conocen. Fue hace dos años en este canal y en un momento de mucha emoción. Fue en el reality sobre la pista, Así se baila, en el que la actriz de 28 años participaba junto a su hermano, Adriano. Por su parte, William acudía como invitado del jurado para dar su valoración de las actuaciones. El encuentro entre los actuales protagonistas de la serie de Telemundo, de quienes se dice que poseen una gran química juntos más allá de la pantalla, fue uno de mucha emoción y lágrimas por lo vivido en plató. Antes de una de sus actuaciones con su hermano, ambos contaron la valiente historia de su abuela. Una mujer que sacó adelante a su familia contra viento y marea y que les dejó el mejor ejemplo. Por ella es que se atrevieron a invadir la pista y llenarla de sabor a ritmo de merengue. Un momento sumamente emotivo que William aplaudió y valoró muy positivamente, al igual que el resto de compañeros del jurado, Mariana Seoane, Adamari López y Cristián de la Fuente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es muy difícil separar las emociones a la hora de entrar al set a grabar o hacer lo que hacemos, y ver la historia hablando de su abuela, me imagino que fue una persona muy especial y lo seguirá siendo, poder separar esas emociones y dar sonrisas, alegría, pasión, eso para mí vale mucho, lo hicieron de maravilla", expresó el también protagonista de Montecristo. Samadhi Zendejas Samadhi Zendejas y William Levy en Vuelve a mí | Credit: Instagram William Levy Nadie imaginaba que dos años después se convertirían en protagonistas de una de las grandes series del momento. A ambos les une la pasión y el amor por lo que hacen.

