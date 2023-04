William Levy atento con sus fans españoles en la premiere de Montecristo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería William Levy en el estreno de la serie El Conde de Montecristo en Madrid Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group William Levy muy elegante en Madrid. Además, te mostramos la primera foto de Ariana Grande en el set de la película Wicked ¡irreconocible! Empezar galería William Levy atento con sus fans William Levy en el estreno de la serie El Conde de Montecristo en Madrid Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group Antes de llegar a la alfombra roja de Montecristo, el actor cubano William Levy se dio tiempo de saludar a sus fans españoles. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio William Levy en el estreno de Montecristo William Levy en el estreno de la serie El Conde de Montecristo en Madrid Credit: Photo © 2023 G3/The Grosby Group Luego de saludar a sus fans, William Levy posó con sus compañeros de reparto en la alfombra del estreno de la serie El Conde de Montecristo, en Madrid. 2 de 6 Ver Todo Ariana Grande en el set de Wicked Ariana Grande vista por PRIMERA VEZ como Glinda, la bruja buena para ‘Wicked’ Credit: Photo © 2023 Splash News/The Grosby Group La cantante Ariana Grande fotografiada en el set de la película Wicked, en la que interpreta a Glinda, la bruja buena. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Eugenio Derbez y familia presentan De viaje con los Derbez, Jamaica Eugenio Derbez presenta junto con su esposa Alessandra Rosaldo y sus hijos Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez la nueva temporada de "De Viaje con los Derbez - Jamaica" Credit: Mezcalent Eugenio Derbez presentó junto con su esposa Alessandra Rosaldo y sus hijos Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez la nueva temporada de De viaje con los Derbez - Jamaica (VIX), en el que nuevamente el comediante explora el lado divertido y oscuro de viajar en familia. 4 de 6 Ver Todo Chacho Gaytán sonriente junto a Alessandra Rosaldo Chacho Gaytán y Alessandra Rosaldo de viaje con los derbez jamaica Credit: Mezcalent Chacho Gaytán, integrante de Sentidos Opuestos, también se dio cita a la presentación de De viaje con los Derbez - Jamaica, en la capital mexicana, y posó así de sonriente junto a su compañera Alessandra Rosaldo. 5 de 6 Ver Todo Chiquis en ensayos de los Latin American Music Awards chiquis latin american music awards 2023 Credit: Cortesía La cantante Chiquis se dio cita al MGM Grand Garden en Las Vegas, para los ensayos de los Latin American Music Awards, que se llevarán a cabo el 20 de abril en Univision. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

