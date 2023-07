William Levy rompe el silencio sobre su situación sentimental para contar su "verdad" Este ha sido el mensaje compartido por el actor cubano tras los rumores de un supuesto nuevo romance con su compañera de Vuelves a mí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Suele hablar muy poco sobre su vida privada, pero cuando lo hace, William Levy lo hace sin medias tintas, sino tajante y directo. Este ha vuelto a ser el caso. El actor cubano ha decidido compartir cuál es su situación sentimental para que deje de especularse al respecto. ¿Está con Elizabeth Gutiérrez, con su compañera de Vuelves a mí, Samadhi Zendejas o soltero y sin compromiso? El artista sacó a los curiosos de dudas con este testimonio. William Levy William Levy rompe el silencio | Credit: (Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli / WireImage) "Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad", comienza su escrito y dispuesto a dar su versión de los hechos. "Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro, no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere", concluye acabando así con cualquier rumor. William Levy Comunicado de William Levy | Credit: IG/William Levy Las alarmas saltaban cuando hace unas semanas, la madre de sus hijos, Elizabeth, compartía otros mensajes en sus historias sobre la decepción, la deslealtad y el desamor. Unos escritos que muchos entendieron como indirectas al artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dichas publicaciones también dieron que pensar sobre un supuesto romance de Levy con su compañera de serie, Samadhi. Todo suposiciones surgidas a partir de aquí a las que el protagonista de Montecristo jamás respondió. Hasta hoy. Wiliam Levy Elizabeth Gutiérrez y William Levy juntos en marzo de 2023 | Credit: Instagram Elizabeth Gutiérrez Con este contundente mensaje, las dudas de si estaría con su colega de serie o la madre de sus hijos, quedan más que aclaradas.

