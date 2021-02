Close

William Levy revela qué mujer le volvió loco y casi le lleva a la ruina En medio del rodaje de su nueva serie en Colombia, Café con aroma de mujer, el actor cubano compartió este apasionado capítulo de su vida. Y no, no fue con Elizabeth Gutiérrez. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde su aterrizaje en Colombia para rodar la nueva versión de la telenovela Café con aroma de mujer, William Levy está más activo que nunca tanto en los medios como en las redes. Y sus fans no podrían estar más encantadas de la vida. Cariñoso y dispuesto a hablar sin tapujos, el actor concedió una entrevista de lo más entretenida al canal colombiano RCN. En ella confesó por primera vez qué mujer le volvió loco hasta casi perder la cabeza y todo el dinero que tenía en su cuenta bancaria. Ocurría en París, ciudad a la que marchó para desconectar y pasar un tiempo. Nada más llegar se fijó en una mujer que, a juzgar por sus declaraciones, le eclipsó desde el minuto uno. "Me sentía bastante solo", explica de las razones por las que quiso conquistar a esa extraña de una belleza escandalosa. "La invité a salir y nos fuimos a cenar", recuerda de la que se presentaba como una romántica velada. Con lo que Levy no contaba era con los precios. "Cuando vi 3 mil dólares dije, ¿qué?", dijo entre risas. Apenas tenía 4 mil en su bolsillo así que la cita le salió cara. Al final tuvo que inventarse un dolor de barriga para evitar que ese bellezón descubriera que estaba arruinado. Image zoom William Levy | Credit: IG/William Levy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor de 40 años también habló de otra mujer, la que le hace perder la razón. "Mi hija. Tiene 10 años y vivo enamorado de ella. De ella he aprendido tanto sobre las mujeres. Ustedes son candela desde chiquiticas", expresó orgulloso de Kailey. "Me tiene babeando". Una amena charla que demuestra el gran momento que atraviesa William tanto en lo personal como en lo profesional. ¡Siempre un gusto verle y escucharle!

