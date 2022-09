William Levy revela por qué nunca se ha casado y ensalza a la madre de sus hijos: "Es una excelente mujer" El actor cubano concedió una entrevista en España a la periodista Mercedes Milá en la que habló como nunca de su carrera, pero también sobre aspectos relacionados con su vida personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy William Levy; Elizabeth Gutiérrez | Credit: Vincenzo Lombardo/GC Images; Mezcalent El éxito que ha tenido la nueva versión de Café con aroma de mujer a través de Netflix ha llevado a su protagonista, William Levy, a convertirse en uno de los actores más deseados del momento en diferentes países del mundo, entre ellos España. El galán cubano concedió a mediados de julio una entrevista muy especial a la periodista española Mercedes Milá que se estrenó por fin este lunes 12 de septiembre en la plataforma de televisión de pago española Movistar Plus. En ella, el también protagonista de exitosos melodramas mexicanos como Cuidado con el ángel y Sortilegio habló largo y tendido de su participación en Café con aroma de mujer, pero también de sus orígenes humildes y de su faceta como papá de Christopher, de 16 años, y Kailey, de 12. "Me tengo que sentir muy afortunado. Mi hijo tiene 16, la niña tiene 12 y tengo que decir que me siento muy afortunado, tengo dos hijos que tienen un gran corazón", aseveró el intérprete de 42 años, quien terminó de grabar recientemente en España la serie Montecristo. Levy, quien cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram, también habló sobre la educación que le ha dado a sus retoños y los valores que ha tratado de inculcarles. "A mis hijos yo les enseño a ganarse las cosas, o sea mi hijo quiere algo y él tiene que ganárselo, aquí no hay nada regalado", señaló el actor. "A veces me dan ganas de dar lo que nunca tuve y sí lo hago muchas veces, pero también sé lo importante que es valorar todo lo que tienes, entonces trato de combinar, en enseñarle valor a las cosas que tienen". Llegado a este punto, el galán no dudó en ensalzar la labor de su ex Elizabeth Gutiérrez en la crianza de sus hijos. Elizabeth Gutiérrez Elizabeth Gutiérrez | Credit: Mezcalent "Es una excelente mamá, es una excelente mujer", aseguró. "Es la mejor madre que mis hijos pudieran tener". ¿Por qué no se ha casado? Aunque estuvieron muchos años juntos, Levy y Gutiérrez nunca pasaron por el altar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nunca os casasteis", comentó la entrevistadora. ¿Será que Levy no cree en el matrimonio? Todo lo contrario. "Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será", comentó al respecto.

