¿William Levy se reconcilió con Elizabeth Gutiérrez? ¡Él responde! William Levy contesta lo que muchos quieren saber. ¿Se reconcilió con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos? Esto dijo el actor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy respondió la pregunta que muchos de sus seguidores quieren saber. ¿Se reconcilió con Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus hijos? El actor cubano reveló en enero del 2022 que se había separado de la actriz mexicoamericana. En febrero del 2022, Gutiérrez compartió un mensaje en Instagram pidiendo que no atacaran a Levy. "¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona... ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días. Deseo siempre lo mejor para él...amor, mucha salud, felicidad, con o sin mí", expresó la madre de Christopher y Kailey. En noviembre pasado, los actores fueron vistos juntos en España, donde Levy grabó la serie Montecristo. Además pasaron junto a sus hijos el Día de Acción de Gracias, generando rumores de reconciliación y hasta un posible compromiso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elizabeth Gutierrez William Levy Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Al ser cuestionado en España por Europa Press sobre reconciliación con Gutiérrez, el actor contestó: "No, no. Mejor pregúntale a ella". "Ahora acaba un trabajo que des cien por ciento de ti, pase lo que pase después. Mientras des cien por ciento de ti y diste todo, yo creo que siempre quedas satisfecho", añadió Levy al presentar la serie en la Madre Patria.

