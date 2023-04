William Levy recibe reconocimiento en Nueva York y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Durante su visita a NYC promocionando su nueva serie MONTECRISTO, que se estrena este viernes 14 de abril exclusivamente por ViX+, William Levy recibió un reconocimiento especial de parte del NYPD Hispanic Society durante su evento anual de la Herencia Cubana. Credit: ViX El cubano William Levy roba suspiros en Nueva York. Además, Maribel Guardia habla con la prensa y más Empezar galería William Levy recibe reconocimiento especial Durante su visita a NYC promocionando su nueva serie MONTECRISTO, que se estrena este viernes 14 de abril exclusivamente por ViX+, William Levy recibió un reconocimiento especial de parte del NYPD Hispanic Society durante su evento anual de la Herencia Cubana. Credit: ViX Durante su visita a Nueva York, William Levy recibió un reconocimiento especial de parte del NYPD Hispanic Society durante su evento anual de la Herencia Cubana. El actor cubano se encuentra en la ciudad que nunca duerme para promocionar su nueva serie Montecristo, que estrena este viernes 14 de abril por ViX+,. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Carlos Ponce y Karina Banda listos para Enamorándonos la isla Carlos Ponce y Karina Banda presentarán "Enamorándonos la Isla" Credit: Mezcalent Carlos Ponce y su esposa Karina Banda muy sonrientes en plena promoción de Enamorándonos la isla (VIX), un reality rodado en Turquía que trae consigo aventuras de todo tipo, mucho amor, ¡y hasta una boda!. 2 de 7 Ver Todo Isabella Castillo y Alan Estrada en la alfombra de La usurpadora Isabella Castillo, Alan Estrada en la Alfombra de la Película “La Usurpadora” en CDMX Credit: Photo © 2023 Armando Mota/The Grosby Group Isabella Castillo y Alan Estrada muy elegantes en la alfombra del estreno de la película La usurpadora: el musical, basada en una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos. 3 de 7 Ver Todo Anuncio John Leguizamo muestra comunidades latinas John Leguizamo visita y explora diferentes comunidades latinas a lo largo de los Estados Unidos en "Leguizamo Does America" (NBC) Credit: Mezcalent John Leguizamo en la alfombra roja del estreno de la serie Leguizamo Does America, con el que visita y explora diferentes comunidades latinas a lo largo de los Estados Unidos. 4 de 7 Ver Todo Juan Soler, invitado de lujo Juan Soler es el invitado sorpresa en la celebración del cumpleaños de Bárbara Torres Credit: Mezcalent Juan Soler fue el invitado sorpresa en la celebración del cumpleaños de Bárbara Torres, la cual se llevó a cabo en un restaurante argentino de la capital mexicana. 5 de 7 Ver Todo Primeras declaraciones de Maribel Guardia ante la muerte de su hijo Julian Maribel Guardia ofrece sus primeras declaraciones luego de la inesperada muerte de su hijo Julián Figueroa sin poder contener el llanto Credit: Mezcalent Maribel Guardia ofreció sus primeras declaraciones luego de la inesperada muerte de su hijo Julián Figueroa sin poder contener el llanto. La actriz estuvo acompañada en todo momento por su nuera Imelda Tuñón, quien también estaba visiblemente afectada. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rosalía y Rauw Alejandro fans del baloncesto Rosalía y Rauw Alejandro llegan felices de la mano al Crypto.com Arena para el partido de los Lakers Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Rosalía y Rauw Alejandro llegaron felices de la mano al Crypto.com Arena para el partido de los Lakers. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

