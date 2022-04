William Levy recibe el "mejor premio en el mundo" y lo comparte así de orgulloso Después de pasar unos días en España y ser recibido entre aplausos, abrazos y un cariño inmenso del público, el actor cubano dio a conocer cómo lo ha vivido y cuál ha sido su mayor victoria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La carrera de William Levy continúa en ascenso con más fuerza que nunca. Y ya no solo porque sea una cara bonita, sino porque tiene un trabajo que así lo avala a sus espaldas. Pero si a todo ese éxito le sumas la gratitud, la humildad y el cariño hacia el gran público, el resultado es justo lo que está viviendo y recibiendo el cubano a manos llenas en estos momentos. Su reciente visita a España, país donde su telenovela Café con aroma de mujer está teniendo un éxito sin precedentes, es el claro ejemplo de ello. Ya de regreso a Miami, el actor quiso compartir el gran premio que ha recibido en este viaje y que nada tiene que ver con las estatuillas, los reconocimientos ni las galas de alfombra roja. Va mucho más allá. William Levy William Levy | Credit: (Photo by Aldara Zarraoa/GC Images) "No hay mejor premio en el mundo que recibir el cariño del público. Gracias España por tanto cariño. Nos vemos de vuelta en unas semana... Con respeto, los amo", escribió en Instagram. Unas palabras que acompañan a las fotos que en estos días han ido publicando sus fans españolas tras su paso por Madrid. En ellas William se muestra de lo más amoroso y sonriente con su público, con el que se fotografió sin poner 'peros' y al que regaló todo el tiempo del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde el otro lado del océano, los comentarios de sus seguidores en redes fueron una lluvia no solo de piropos a su físico, sino también a su calidez humana. Y es que el cubano se paró, se hizo fotos y firmó autógrafos a pesar del cansancio del largo viaje y de la diferencia horaria (6 horas más). Ha prometido volver pues son varios los proyectos los que allí le esperan. Aunque él no ha confirmado nada concreto, dicen por ahí que tiene que ver con Montecristo, la nueva ficción que él mismo anunció hace tiempo y que podría rodarse en algunos lugares de la geografía española. También aseguran que Levy podría ser la imagen de una de las cadenas más importantes del país, pero solo son suposiciones. Con su planta de modelo, no sería de extrañar que este fuera otro de los proyectos. Ahí queda... Lo que es una realidad que no necesita de confirmación es que su carrera va viento en popa, al igual que el cariño de un publico fiel que se ha ganado más que a pulso. ¡Muchísimas felicidades William!

