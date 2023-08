William Levy recibe la declaración de amor más especial en su cumpleaños El actor, que acaba de cumplir 43 años, ha recibido la dedicatorio más especial y amorosa de todas en su día. ¡Y así reaccionó él! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy ha vivido un cumpleaños cargado de sorpresas, celebraciones y, sobre todo, mucho, mucho amor. Durante su día, el actor cubano, quien fue captado en estos días junto a la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, recibió felicitaciones de compañeros, amigos y familiares a través de las redes sociales. Pero hubo una que fue especialmente conmovedora para él. Tal es así que no dudó en presumirla con profundo orgullo. William Levy William Levy | Credit: (Photo by Santiago Felipe/Getty Images) La persona encargada de derretirle el corazón le escribía estas palabras. "Felicidades al mejor padre que podía pedir en la vida. ¡Te agradezco continuamente y te admiro cada día por los sacrificios que haces día sí, día no, por tu familia! Te amo con todo mi corazón, sigue siendo el gran hombre que eres. ¡Tú y yo hasta el final! Siempre contamos el uno con el otro", lee el emotivo escrito de su hijo, Christopher Levy. Conmovido, el protagonista de Vuelve a mí, contestó así a su primogénito: "El mejor hijo que cualquier padre podría tener. Te amo, campeón. Gracias por ser el mejor del mundo. Me haces muy feliz y muy orgulloso de ser tu papá. Amo papi", le contestó el actor agradecido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque sí fue uno de los mensajes más especiales y amorosos del día, Levy también recibió una sorpresa muy especial de su equipo de la nueva novela de Telemundo. Samadhi Zendejas, Juan Pablo Llano, Ferdinando Valencia, Amaranta Ruiz, Laura Flores, José Luis Pila y André Sebastián le dedicaron unas palabras llenas de cariño y alegría, además de los mejores deseos. "¡Feliz cumpleaños, ojitos bonitos!", arranca su co-protagonista de Vuelve a mí en el tierno video compartido por Telemundo. ¡Muchísimas felicidades!

