En medio de una lluvia de ataques, ¡William Levy comparte la mejor de las noticias! "Gracias Dios" Después de su mensaje y el de Elizabeth Gutiérrez dirigido a quienes le han criticado sin piedad en estos días, el actor cubano dejó claro que la vida le ha vuelto a premiar, digan lo que digan. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Han sido unas semanas revueltas para William Levy. Las declaraciones de Elizabeth Gutiérrez que hacían mención sin citar exactamente a Jacky Bracamontes han dado la vuelta al mundo y, por ende, le han rebotado y afectado en primera persona. Las críticas a su persona por lo sucedido entre ambas mujeres y su romance con la actriz y presentadora durante su protagonismo en Sortilegio, han traído fantasmas del pasado que le han hecho mucho daño. Sin embargo, en medio de tanto dolor y manifestaciones por ambos lados, el actor cubano ha presumido un logro que le ha llegado al corazón. Algo que es lo que verdaderamente le hace feliz y le importa más que nada. A través de sus historias en las redes, además de lanzar un mensaje claro y directo a sus detractores, confirmó la mejor noticia de todas. William Levy William Levy | Credit: IG/William Levy Y es que, si hay algo además de su familia y su trabajo que le importa, y mucho a William, es el amor de sus millones de fans en todo el mundo. En estos días, los mismos le han mostrado su apoyo incondicional con videos homenajeándole y declarándole su total amor, cariño y y hombro amigo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero hay más. Cuando parecía que sus éxitos profesionales no podían llegar a más, viene Netflix y le comunica una de esas noticias que te elevan. "Y seguimos en Top 10 global desde que salimos en Netflix. Gracias mi gente linda. Gracias Dios", escribió sumamente agradecido. Así es, los meses pasan y Café con aroma de mujer sigue entre las series más vistas de la plataforma en diferentes países del mundo, entre ellos España, Brasil y Argentina. Un logro que está por encima de cualquier polémica y que ha querido presumir feliz. En estos días la madre de sus hijos, Elizabeth, también quiso mostrarle su amor y cariño a través de un amoroso escrito en redes donde pedía a todos que pararan de atacarle. William Levy William Levy y su familia | Credit: IG/Elizabeth Gutiérrez "¡No hay culpable en esta situación! No me alegro de ataques a su persona. ¡no lo agradezco! Él es el padre de mis hijos, ¡el hombre más importante!", señaló en este poderoso mensaje. Un escrito más de los muchos que resaltan la calidad humana de William, entregado a los suyos y a una carrera y unos seguidores que esperan seguir viéndole en series y proyectos.

