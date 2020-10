William Levy reaparece tras la operación de su hijo Christopher William Levy dio un conmovedor mensaje para agradecer a todos los que se preocuparon por la salud de su primogénito Christopher. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, Christopher, el primogénito de Elizabeth Gutiérrez y William Levy sufrió un accidente tras volcarse un carrito de golf donde viajaba, en Weston, Florida. El jovencito fue llevado al hospital y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Durante ese tiempo, su famoso padre se mantuvo en silencio. Ahora, el actor reapareció en redes sociales para dar un mensaje de agradecimiento a todos los que mostraron preocupación por el chico de 14 años. RELACIONADO: Hija de William Levy asegura "mi papi es más lindo que el tuyo" Image zoom IG Cristopher Levi “Gracias a todos que sin conocernos oran por nuestro hijo Christopher como familia”, escribió Levy en su cuenta de Instagram. “Que Dios sane a Christopher y los demás muchachos completo y rápidamente. Con Dios todo es posible y Él protege a sus siervos que le claman”. El protagonista de la telenovela La tempestad acompañó el texto con una imagen donde aparece abrazando a su hijo mayor y otra en la cual el jovencito está realizando una jugada de béisbol, deporte que practica. Además, hizo una reflexión religiosa sobre el incidente y agradeció porque el muchacho se está recuperando favorablemente. “Christopher es un niño de fe. Sabemos que Dios estuvo ahí con él y los demás niños y no tenemos más que palabras de gratitud a Dios que ¡¡nunca nos falla!! Que Él sane a Christopher para que pueda seguir siendo una luz brillante en el campo de béisbol y en todas las áreas de la vida”, agregó. “Cada vez que Christopher brilla en el campo, le da gracias a Dios y lo honra e inspira a otros a hacer el bien y tener fe en Dios de la manera que él lo hace. ¡Es un líder! Que siempre tenga la sabiduría para usar las bendiciones de Dios para bendecir a otros. ¡¡Amén!!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elizabeth Gutiérrez publicó en su red social el mismo escrito y lo acompañó con una fotografía donde el chico la está abrazando. La actriz y William Levy continúan al pendiente de la salud de Christopher.

