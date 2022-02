William Levy reaparece en las redes tras anunciar su separación: "Es lo más importante en el mundo" El actor se había mantenido unos días alejado del ojo público, pero está de regreso y con una emotiva reflexión personal que quiso compartir con todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que William Levy anunciara hace unos días a través de sus redes sociales la ruptura oficial con Elizabeth Gutiérrez, el actor se había mantenido alejado de ellas. Con la noticia ya asimilada por todos y compartida en los medios, el intérprete cubano ha reaparecido con una reflexión muy emotiva y personal. La hacía en una publicación de su hijo, Christopher Levy, al que cariñosamente llama "Mini yo". El joven compartió una lección de vida a la que su padre reaccionó con un escrito muy significativo. El adolescente, totalmente recuperado de su accidente y con una madurez especial después de todo lo sucedido y aprendido, revolucionó a sus seguidores no solo por sus palabras, ¡también por esta espectacular foto! "Contacto visual", escribía. Así de simple, pero también de profundo. A estas palabras tan acordes con la fotografía que publicaba, William tuvo algo que decir. "Exactamente, mi chico. Esa es la cosa más importante del mundo", le contestó el protagonista de Café con aroma de mujer. Un mensaje y una lección de vida que ha pasado de padre a hijo. William Levy William Levy | Credit: Mezcalent Además de su bondad, el deportista también ha heredado de su padre gran parte de su belleza física, de ahí los innumerables halagos recibidos. Entre ellos el de su madre Elizabeth. "Mi chico guapo", escribió la empresaria y actriz de lo más orgullosa. Y es que, independientemente de lo sucedido entre la pareja, hay un acuerdo que es intocable para ambos: el amor, cuidado y la protección absoluta de sus dos hijos, Christopher y Kailey. En eso no hay discusión. Por encima de todo son una familia unida y ese ha sido siempre el mensaje de la expareja a través de los años.

