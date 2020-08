William Levy reaparece en las redes en su casa nueva, con su hija ¡y con un look matador! Después de casi dos meses sin publicar nada en sus redes, el actor cubano nos dio una probadita de café, de su casa nueva y de su espectacular físico que provocó alguna que otra proposición indecente. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si alguien tiene problemas de corazón es mejor que ignore esta noticia porque puede perjudicar seriamente la salud. Después de casi dos meses sin dar pistas en sus redes, William Levy ha hecho su entrada triunfal con un video casero que ha provocado el absoluto caos entre sus seguidores (sobre todo ellas). El actor nos daba los buenos días con un mensaje y un video de lo más reconfortante que hacía el despertar de todos mucho más llevadero. Con un cafecito en mano, la compañía de su princesa Kailey y unas vistas inmejorables de su nueva y espectacular cocina su publicación suma ya casi el millón de visualizaciones en apenas tres horas. Es lo que suele ocurrir cuando el huracán Levy hace su aparición en Instagram, todo se revoluciona y los cortocircuitos se producen de inmediato. "Buenos días, tiempo de cafecito, les quiero a todos", escribió encantador como siempre el feliz papá y empresario. Si a eso le sumamos un look cada vez más juvenil y su pelo travieso, el resultado es una lluvia de piropos y propuestas, algunas poco decentes. "Mueroooo", "Eres de otro planeta", "Qué macho", "Eres colirio para mis ojos", "Esto sí es despertar con alegría", escribieron una pequeña parte de sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN España, Argentina, Brasil... no hay rincón del mundo que se le resista, y desde allí proceden estos miles de mensajes que se multiplican con apenas unos segundos de su presencia virtual. El actor mostraba también el maravilloso resultado de la obra en su nueva casa en Miami. Aunque solo se podía ver la cocina, de las imágenes se desprende que han optado por espacios amplios, luminosos, con ventanales enormes y comodidad por encima de todo. ¡Un placer, como siempre, verte por este otro lado querido William!

Close Share options

Close View image William Levy reaparece en las redes en su casa nueva, con su hija ¡y con un look matador!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.