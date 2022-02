William Levy publica fuerte mensaje en las redes: "En esta vida todo se paga" El actor cubano compartió sin filtros un significativo escrito en sus historias de Instagram donde dio a conocer su pensamiento y su sentir ante ciertas situaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes suelen ser un bálsamo de amor y positivismo. William Levy las dedica a las cosas y personas que ama, como es su trabajo y, por supuesto, sus hijos, Kayley y Christopher, de quienes siempre comparte fotos con alegría y orgullo. Sin embargo, de vez en cuando también encuentra el momento para dar a conocer su sentir y pensamientos ante situaciones determinadas de la vida. Sin especificar muy bien la razón y en un tono calmado pero serio y directo, el actor cubano publicó unas palabras muy significativas. Lo hizo en sus historias de Instagram con un mensaje firme a todos aquellos que quizás no lo tengan tan claro. William Levy William Levy | Credit: IG/William Levy "Recuerden que todo lo que desees a alguien, Dios te lo multiplicará de vuelta. Tú decides qué quieres que llegue a la puerta de tu casa", arrancó este escrito. En estos días William ha publicado retratos de sus dos hijos y no ha vuelto a hacer referencia alguna a su relación con Elizabeth Gutiérrez, todo está ya dicho. ¿Será que los haters han intervenido en alguno de estos aspectos? El protagonista de la exitosa serie Café con aroma de mujer, líder en Netflix en casi todos los países de habla hispana, no dio más detalles pero continuó advirtiendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En esta vida todo se paga. Yo deseo que Dios los llene a ustedes y a los suyos de mucha salud y mucha luz. Y que siempre los proteja de todo mal", concluyó. En estos días su enfoque han sido sus dos retoños, ya convertidos en unos preciosos adolescentes y su mejor trabajo en la vida. "Mi nueva versión", escribía esta semana junto a este espectacular primer plano de su primogénito. Una imagen que también compartió la mamá bajo la frase de "esa sonrisa". Los felices papás son devotos a sus hijos, su mejor premio y regalo cuyo bienestar es su mayor objetivo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image William Levy publica fuerte mensaje en las redes: "En esta vida todo se paga"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.