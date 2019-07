William Levy publica fuerte mensaje después de todo lo que se ha dicho de él El actor cubano ha compartido este escrito contestando a todo lo que se ha dicho de su vida y sus deudas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message William Levy no se esconde. Siempre dispuesto a dar lo mejor de sí y poner los puntos sobre las íes, el actor cubano ha publicado un mensaje que contesta a todos los rumores sobre su supuesta ruina y decadencia económica. Ha sido a través de sus historias de Instagram y con un escrito que aclara lo que siente y piensa sobre todo lo que se está diciendo de él. En estos días varios medios compartían la fuerte deuda del artista con el fisco y su posible bancarrota. Algo que William negó al periodista Lucho Borrego de Suelta la Sopa y que ahora aclara con esta nueva publicación para sus fans. “La grandeza de un hombre no está en la cantidad de riqueza que adquiere, sino en su integridad y habilidad de afectar positivamente a las personas alrededor”, ha mostrado junto a una foto suya. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, los dimes y diretes de que su proyecto de restaurante Level 29 estaba parado por falta de dinero, también han sido tirados abajo con unas imágenes que demuestran que las obras siguen su curso para la gran apertura. Su disposición al público podría tener lugar en el mes de agosto, que es cuando William celebra su 38 cumpleaños. Un momento ideal para compartir con todos su nueva aventura profesional que promete ¡y mucho! Estaremos muy pendientes de ello. ¡Todo lo mejor para el actor! Advertisement EDIT POST

