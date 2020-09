¡William Levy pisa fuerte y sorprende con nuevo proyecto! El actor y empresario acaba de unirse a un nuevo proyecto que le tiene muy ilusionado. No tienen nada que ver con la actuación ni la hostelería. ¿En qué anda ahora el cubano? Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ha arrancado los 40 años recién cumplidos con toda la energía del mundo. El virus y la difícil situación que azota el mundo no ha impedido que William Levy busque nuevas ideas y mercados en los que seguir trabajando y apostando. La situación obliga a los actores a retomar las tablas muy poco a poco, así que hay que observar otras alternativas. El cubano, además de seguir al pie del cañón en su restaurante Level29, también ha dado la oportunidad a un nuevo negocio que le vuelve a acercar al mundo de la moda. Entusiasmado con la idea, William acaba de anunciar que es socio de una compañía de zapatillas deportivas muy diferentes a todo lo visto hasta ahora. A través de las redes ha hecho este anuncio que demuestra que es un hombre emprendedor y con ganas de hacer muchas cosas. El actor pisa fuerte, y nunca mejor dicho, con este proyecto en el que ya ejerce de socio. Se trata de unas deportivas tan innovadoras como su compañía y que, además de ser muy atractivas exteriormente ofrecen calidad, comodidad y confort a los usuarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata de ShüCrü, una empresa con la que este año hizo una sesión de fotos y que le dejó huella. Después de comprobar la comodidad de sus modelos en primera persona, el intérprete decidió invertir en esta compañía y convertirse en uno de sus socios. "¡Adoro estos zapatos de hombre! Me encanta cómo se ven, la comodidad. Estoy muy feliz de ser socio de esta empresa tan innovadora", anunció en su perfil de Instagram. Un nuevo paso en su carrera de empresario que sigue creciendo como la espuma. ¡Enhorabuena!

