William Levy hace importante petición a la prensa sobre Elizabeth Gutiérrez El actor cubano, quien anunció a principios de año el fin de su relación sentimental con la madre de sus hijos, hizo este viernes una importante petición a la prensa que involucra a la madre de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elizabeth Elizabeth Gutiérrez; William Levy | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Alvaro Cabrera/Getty Images William Levy ha procurado mantener siempre su vida privada en un discreto segundo plano, pero no siempre lo ha logrado. El interés que despierta su vida entre el público fruto de su exitosa carrera como actor ha llevado al galán de inolvidables telenovelas como Cuidado con el ángel, Sortilegio y, más recientemente, Café con aroma de mujer (Netflix) a acaparar muchas veces titulares por cuestiones que, muy a su pesar, se alejan completamente del ámbito profesional. Su relación con Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos y de quien anunció que se separaba a principios de este año, ha sido sin lugar a dudas uno de los asuntos que más espacio ha acaparado en los medios de comunicación en lo que respecta a su vida privada. El nombre de Elizabeth, quien deslumbra en su nueva aventura profesional, sale a relucir en casi todas las entrevistas que le hacen al actor de 41 años, una situación de la que parece estar ya un poco cansado, a juzgar por el mensaje que compartió este viernes a través de sus historias de Instagram en el que pide a la prensa "por favor" que paren de preguntarle por ella. William Levy William Levy | Credit: Mezcalent "Por favor les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella. Por favor. Gracias", escribió Levy, quien supera los 10 millones de seguidores en la red social Instagram. William Levy Credit: Instagram William Levy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William se encuentra grabando actualmente en España como protagonista junto a Esmeralda Pimentel Montecristo, una miniserie que adapta al universo actual el clásico de Alejandro Dumas. William Levy William Levy protagoniza Montecristo | Credit: Secuoya Studios En Montecristo, Levy interpreta a un antihéroe trágico que lucha contra el sistema establecido, una figura enigmática que irrumpe en el ojo público y genera el recelo de una élite que desconoce el origen de su fortuna y pasado.

