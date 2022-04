¡Por fin sale a la luz el gran proyecto de William Levy! Y no es una telenovela... Su viaje a España dio para mucho. Días después de su regreso a Miami, se ha dado a conocer una de las razones que le llevó a Europa, un trabajo que ha hecho las delicias de sus fans y que le acerca más que nunca a sus comienzos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después del éxito rotundo de Mujer con aroma de mujer, William Levy visitó uno de esos países donde la telenovela fue un boom total: España. Su llegada allí fue apoteósica y el actor cubano tuvo un recibimiento multitudinario por parte de sus fans, a las que atendió amablemente. ¿A qué se debió su visita? Si bien hubo varias razones, una de las más importantes no se había dado a conocer hasta ahora. Se trata de un proyecto muy especial que le ha llevado a sus comienzos en el medio. Y no, no es una nueva serie o telenovela, sino otro trabajo, uno que ha hecho las delicias del público ahora que ha salido a la luz. William Levy William Levy | Credit: Mezcalent ¿De qué se trata? Con la llegada de la primavera una de las cadenas comerciales más importantes de España ha lanzado su famosa campaña de temporada. Y para ello ha contado, nada más y nada menos, que con William como su principal imagen. Las fotografías acaban de ver la luz y ya han dado la vuelta al mundo por la espectacular puesta en escena del artista, quien ha puesto su rostro y su figura al servicio de Emidio Tucci, la firma masculina de El Corte Inglés. "Líneas clásicas y contemporáneas se fusionan en la nueva colección de Emidio Tucci. Toda la colección solo en El Corte Inglés. Inspírate con William Levy", lee parte de esta importante campaña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, las calles de España están empapeladas con la imagen del intérprete y productor, las cuales han sido acogidas con los brazos abiertos. "La mejor elección para representar esta marca", "No se puede estar más GUAPO. Acierto total de EL CORTE INGLÉS", "Me dan ganas de comprarme un traje ", "Podéis poner el anuncio en la TV todo lo que queráis", escribieron tan solo algunos usuarios. William Levy William Levy | Credit: (Photo by Manny Hernandez/Getty Images for Order of the Golden Dragon) Este trabajo de modelaje es algo con lo que William se encuentra muy familiarizado porque no le viene de nuevas. Y es que aunque su labor en la actuación es su principal centro de acción, sus comienzos fueron precisamente en esta profesión. La campaña ya está en boca de todos. Es tanto el amor del público español por Levy, que el también productor estará este fin de semana de regreso al país para formar parte de los Premios Platino 2022. Una etapa que el protagonista de Carita de ángel está abrazando y disfrutando a tope.

