William Levy se muestra así de 'encandilado' y sonriente con esta bella actriz española Se trata de la intérprete Guiomar Puerta y es su compañera en Montecristo, la nueva producción que está rodando en este país y que representa un gran sueño para él. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El rodaje de Montecristo va viento en popa. William Levy está inmerso en lo que para él representa uno de sus grandes sueños profesionales: meterse en el papel de uno de sus héroes. A través de sus redes sociales, el actor cubano ha ido dando pequeños adelantos de lo que está siendo esta nueva aventura y también su estancia en España. País en el que ha dejado huella, especialmente tras la emisión de Café con aroma de mujer. Si no fuera por la distancia y la separación de sus dos hijos, podría decirse que William está más que encantado de la vida. Y no solo porque sea un proyecto prometedor, sino también por el elenco de grandes actores y compañeros que lo componen. William Levy William Levy | Credit: (Photo by Vincenzo Lombardo/GC Images) Precisamente esta semana compartía una imagen con Guiomar Puerta, una de sus colegas en Montecristo y una actriz muy querida en España. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no se ha adelantado de momento qué papel exacto interpreta la bella pelirroja, lo que es un hecho es el buen rollo que existe entre ellos. Las fotografías publicadas por ambos muestran sus mejores sonrisas y una gran alegría por formar parte de esta gran familia. William Levy William Levy y Guiomar Puerta | Credit: IG/William Levy Como suele suceder cuando William se deja ver con una mujer, muchos de los seguidores ya han resaltado lo buena pareja que hacen. Sin embargo, lo suyo es una relación estrictamente laboral y de buenos compañeros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image William Levy se muestra así de 'encandilado' y sonriente con esta bella actriz española

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.