William Levy reacciona a rumores de romance con la actriz Alicia Sanz ¡Mira lo que dijo el actor! ¿La actriz Alicia Sanz es la tercera en discordia en la ruptura de William Levy y Elizabeth Gutiérrez? El actor cubano responde. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy no se quedó callado antes los rumores de un posible romance con la actriz Alicia Sanz, como reportó una revista mexicana. Levy y Sanz, una actriz española, protagonizan la película En brazos de un asesino, y se conocieron en el 2018 durante la grabación de este thriller, coproducido por Levy. El actor cubano envió un mensaje a la reportera Tanya Charry de El gordo y la flaca (Univision) aclarando todo. "Esa chica no la veo desde que hicimos la película. La vi ahora en España para los Premios Latino, nada más, y yo no quiero que esta revista comience con faltas de respeto hacia mí y hacia mi familia", expresó Levy. El actor ha estado en el ojo del huracán tras anunciar su separación de la actriz Elizabeth Gutiérrez, la madre de sus dos hijos, quien ha sido su pareja por casi 20 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Elizabeth Gutierrez, William Levy y Alicia Sanz Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Rodrigo Varela/Getty Images; Michael Tran/Getty Images La actriz española aún no ha comentado sobre este tema. Solo compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, expresando: "el tiempo de Dios es perfecto", al que William Levy le dio "like". En la película En brazos de un asesino, Levy hace el papel protagónico de un asesino a sueldo que termina rescatando a Sarai, al personaje de Alicia, y enamorándose de ella. Por ahora Elizabeth Gutiérrez no ha dado declaraciones sobre este tema.

