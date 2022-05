El tenso momento que no se vio detrás de la entrevista de William Levy en España El actor arrasó en su nueva visita al país y en el show de televisión El Hormiguero. Pero lo que no se vio fue la situación de alta tensión que vivió el programa con el artista y que fue compartida por el conductor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El fenómeno Levy ha explotado de nuevo y a lo grande. La visita de William Levy en menos de un mes a España ha supuesto toda una revolución en las calles, los hogares y los corazones de las españolas. Esta vez la locura explotaba en el plató de El Hormiguero, el programa de Antena 3 en la televisión del país donde la visita del actor causó estragos. Y no solo por el amor y el cariño que despierta en sus fans, sino por todo lo que esto supuso para la producción del show. Su presentador, Pablo Motos, confesó lo que pasó detrás de las cámaras con la llegada del protagonista de Café con aroma de mujer al estudio. Días antes de la entrevista más esperada del momento en España, el programa tomó una decisión para evitar consecuencias mayores. "Os voy a dar un dato interno que no tiene que ver con la tele, pero vamos a reforzar la seguridad porque no estamos muy seguros de si se nos va a ir de las manos", expresó el lunes el conductor ante la avalancha de gente que se iba a agolpar en la puerta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El show batió récords no solo de audiencia sino también de asistencia. "Si esta noche le decimos que sí a todo el público que ha pedido venir tendríamos que hacer el programa en el Bernabéu", dijo Pablo refiriéndose al estado de fútbol del Real Madrid. Hacía mucho tiempo que no se veía algo así en España. El fenómeno fan despertó con esta serie y su protagonista el cual ha conquistado a todos con esta historia y, por qué negarlo, por sus encantos. Los gritos, los llantos y la pasión de sus seguidoras obligaron a la cadena de televisión a duplicar la seguridad para evitar sustos. Aún así, William fue todo un caballero y no dudó en acercarse a la avalancha de fans, hacerse fotos y regalarle la mejor de sus sonrisas. Ya lo dijo en el programa, el cariño de su público es el mejor premio de todos por encima de cualquier cosa. Y así se lo agradeció emocionado. Los posters tamaño XXL del artista están por todos lados en España debido a su campaña publicitaria con El Corte Inglés, la cadena comercial de mayor éxito en el país. William confirmó la noticia del año para todo ese público español al asegurar que aunque ahora pasará unos días en Miami con sus hijos, regresará en breve para pasar no unos días, sino unos meses, rodando en la geografía española su personaje predilecto, Montecristo.

