William Levy explota contra sus haters a los que manda un mensaje El actor cubano ha respondido a sus enemigos y detractores con un demoledor mensaje donde les pone en su lugar por todo lo que han dicho de él. By Teresa Aranguez Se han dicho muchas cosas de él y no precisamente ciertas. Por eso William Levy ha salido al paso para aclararlas y, sobre todo, mandar un mensaje a todos aquellos, una minoría en su opinión, que siguen inventándose cosas. Este año se ha publicado que estaba en bancarrota, que su cuenta bancaria estaba en números rojos y que su familia pasaba por un terrible momento económico. Pues nada que ver. El actor vive uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo personal y profesional, nada que ver con lo que se ha comentado de él. "No respetan lo que nosotros estamos tratando de hacer para nuestro talento en este país. Son uno o dos los que tratan de tirarte mierda mientras tú estás creando algo lindo. Yo me encuentro trabajando y creando contenido para mi gente", ha dicho tajante frente a las cámaras durante su asistencia a los premios La Musa Awards. "Yo no puedo enfocarme en eso hermano, yo quiero seguir creando cosas lindas para nuestra gente, eso es lo importante", concluyó con esa sonrisa bonita que tiene a su público fiel enamorado. Entre las cosas que quiere ofrecer a sus seguidores es buen cine, historias nuevas y diferentes en las que está metido de lleno con su productora, que lleva su nombre. Su primera aventura ya está casi lista para el gran público. Se trata de En brazos de un asesino, la cinta que aterrizará en los cines el próximo 6 de septiembre y que protagoniza. Una nueva apuesta profesional que promete traer grandes títulos y sobre todo el arte y la entrega de William, un actor que ha crecido y madurado y que, a pesar de lo que se diga, quiere devolverle a su público todo el amor que le han dado todos estos años.

