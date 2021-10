¡William Levy y Maite Perroni, juntos en Madrid! Después de su sonado reencuentro en los premios Billboard, la pareja de Cuidado con el ángel se reencontró este fin de semana en Europa. ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el marco de la entrega de los Premios Platino del Cine Iberoamericano celebrados esta noche en Madrid, se han reunido a una gran cantidad de personajes del mundo del cine y la televisión, tanto española como latinoamericana, para recibir sus galardones. Entre otras celebridades como Erick Elías, Mane de la Parra, Diego Boneta y su novia, Renata Notni, William Levy y Maite Perroni volvieron a coincidir tras su último encuentro en Billboard. Aunque ambos actores acudieron por separado, coincidieron en la gala para presentar uno de los premios y celebrar junto al resto de sus compañeros y colegas de profesión el mundo del entretenimiento latino. William Levy y Maite Perroni trabajaron juntos hace muchos años en la novela "Cuidado con el ángel", donde se rumoró que la química entre ambos traspasó la pantalla, algo que ninguno de los dos llegó a confirmar. William Levy Maite Perroni Credit: Getty Images Así de elegantes se dejaron ver William Levy y Maite Perroni esta noche en el red carpet madrileño. William Levy Platino 2021 Credit: Getty Images Maite Perroni Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La película El olvido que seremos, del director español Fernando Trueba, fue la gran triunfadora la noche en que se celebraba esta octava edición de los Premios Platino. Diego Luna recibió este año el trofeo honorífico: "No hemos reparado en lo importante que es decir esto. Hoy estamos aquí presentes. Yo no estoy en mi cocina ni en la sala de mi casa. Recibo el premio aquí. Gracias, Madrid, por hacer esto posible", dijo en referencia al paso de la pandemia de la COVID-19 y en la forma en la que ésta detuvo el mundo, incluido el del entretenimiento.

