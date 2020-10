"Sus piernas quedaron atrapadas". Los detalles del accidente que sufrió el hijo de William Levy El programa El gordo y la flaca (Univision) compartió este jueves los detalles e imágenes del accidente que sufrió el primogénito del galán cubano a bordo de un carrito de golf. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir William Levy y Elizabeth Gutiérrez se llevaron el susto de sus vidas el pasado domingo tras el accidente que sufrió su primogénito Christopher, de 14 años, a bordo de un carrito de golf. Tanto el galán cubano como la actriz de origen mexicano agradecieron el miércoles a través de las redes sociales las muestras de cariño y apoyo recibidas tras lo ocurrido. "Gracias a todos que sin conocernos oran por nuestro hijo. Que Dios sane a Christopher y los demás muchachos completo y rápidamente", escribieron ambos en sus respectivas cuentas de Instagram. Los detalles del accidente, sin embargo, no fueron revelados hasta este jueves en el programa de televisión El gordo y la flaca (Univision), donde la periodista mexicana Karina Banda relató con todo lujo de detalles cómo se habría producido este desafortunado suceso. "Todo ocurrió el pasado domingo alrededor de las 2 de la tarde en una comunidad privada de la ciudad de West, Florida. Christopher, de 14 años, iba a bordo de un carro de golf eléctrico acompañado de otras dos jovencitas, de 13 y 14 años de edad. Aparentemente él al momento de intentar hacer una vuelta en aparente velocidad se voltea el carrito de golf, las dos chicas que lo acompañaban fueron expulsadas del carrito de golf, y Christopher quedó atrapado, sus piernas quedaron atrapadas porque pues imagínate como que le cayó el carro de golf encima", compartió la novia de Carlos Ponce en el show que presentan Lili Estefan y Raúl de Molina. "De hecho hay un video que captó una cámara de seguridad de uno de los vecinos de esa zona en donde se puede ver el momento en el que se voltea el carro de golf. Hasta lo que se sabe en el momento del accidente Christopher aparentemente fue el que llamó al 911 para solicitar ayuda". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo al relato de Karina fue un helicóptero el que trasladó al adolescente hasta el hospital debido a que "las lesiones en sus rodillas eran bastante aparatosas y preocupantes". "Al momento de que llegan las autoridades y llega la ayuda al lugar se dan cuenta los daños que había sufrido Christopher, las lesiones en sus rodillas eran bastante aparatosas y preocupantes, es por eso que llegó un helicóptero para trasladarlo hasta un hospital en donde recibió ayuda urgente, mientras que las otras dos jovencitas fueron trasladas en un ambulancia", contó Karina. “Aparentemente el estado de salud de Christopher, sus lesiones no fueron tan graves como ellos pensaron, pero sí tiene lesionadas sus dos rodillas", concluyó su relato. Cabe mencionar que hasta la fecha ni William ni Elizabeth han compartido los detalles del accidente, por lo que esta es la única versión que se tiene sobre lo ocurrido.

