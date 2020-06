¡William Levy incencia las redes con foto semidesnudo! El actor ha compartido una imagen de lo más comprometedora que ha disparado la temperatura y los calores de ellas y ellos. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Ave María! Este chico quiere matarnos de un infarto. No suele usar demasiado las redes pero cuando lo hace nos vuelve locos de amor. William Levy lo ha vuelto a hacer y tan solo con una imagen, ¡pero vaya imagen! El actor usó sus historias de Instagram para compartir una fotografía de alto voltaje donde muestra su cuerpo de escándalo. "Casi donde quiero estar", dice la sugerente instantánea frente al espejo de su casa. No sabemos si es una foto del ayer o del hoy, lo que tenemos claro es que es contraproducente para la salud y, especialmente, los corazones delicados pues acelera los latidos de inmediato. Image zoom William Levy IG/William Levy El actor, muy generoso últimamente en sus redes, nos ha hecho partícipes de momentos entrañables con sus hijos, Christopher y su adorada Kailey. Tanto él como su pareja, Elizabeth Gutiérrez, están viviendo una etapa muy bonita ya que acaban de estrenar su nueva casa, la de sus sueños y por la que tantos años lucharon. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William también está metido de lleno en su local Level29, otro de sus proyectos más ambiciosos donde ejerce de empresario. Él no para y próximamente protagonizará la nueva versión de Café con aroma de mujer, que estaremos deseando ver, como todos sus trabajos. De momento nos conformamos con este posado sin pelo en pecho pero con unas abdominales y unos brazos que nos quitan el sentío. ¡Gracias por este regalo a la vista!

